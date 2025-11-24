Bihar STET Exam 2025: बिहार सीटेट परीक्षा के लिए आंसर-की जारी, ऐसे करें डाउनलोड

Bihar STET Answer Key 2025: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) 2025 के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड लिंक जारी कर दिया है. जो कैंडिडेट परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आज, 24 नवंबर, 2025 को दोपहर 12 बजे से 27 नवंबर, 2025 तक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.org पर दोनों को देख और डाउनलोड कर सकेंगे.

Bihar STET Exam 2025: ऐसे करें डाउनलोड

ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.org पर जाएं.

होमपेज पर, STET आंसर की, रिस्पॉन्स शीट लिंक पर क्लिक करें.

पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड हो जाएगी.

उन्हें भविष्य के लिए सेव कर लें.

जिन कैंडिडेट्स को आंसर की में कोई जवाब गलत लगा, वे ऑब्जेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसे कमिटी रिव्यू करेगी. वे "Click here for Objection STET 2025" लिंक पर क्लिक करके और हर सवाल के लिए 50 रुपये फीस देकर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं.STET एग्जाम पास करने और अपनी ज़िंदगी के लिए टीचर बनने के लिए कैंडिडेट्स को 50 परसेंट (जनरल कैटेगरी), 45.5 परसेंट (BC), 42.5 परसेंट (EBC) और 40 परसेंट (SC/ST, PwBd) स्कोर करना होगा.

इस दिन हुई बिहार सीटेट की परीक्षा

BSEB STET 2025 एग्जाम 14 अक्टूबर से 16 नवंबर, 2025 तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में हुआ था, जिसमें दो पेपर थे - पेपर I (सेकेंडरी) और पेपर II (सीनियर सेकेंडरी)। यह उन कैंडिडेट्स के लिए था जो सेकेंडरी लेवल के टीचर या हायर सेकेंडरी लेवल के टीचर बनना चाहते हैं. टेस्ट में मल्टीपल-चॉइस सवाल थे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी.

