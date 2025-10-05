Bihar STET Exam 2025: बिहार टीईटी परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज, हाथ से न जानें दे मौका

Bihar STET Exam 2025: बिहार एसटीईटी के लिए आवेदन कर वाले ध्यान दें...एसटेट परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज समाप्त होने वाली है. 5 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी. जिन उम्मीदवारों ने अबतक अप्लाई नहीं किया है, वे मौका हाथ से न जाने दें. अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.org पर जाना होगा. इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को BPSC TRE 4 में शामिल होने का मौका मिलेगा.

कौन कर सकता है STET के लिए अप्लाई

बिहार सीटेट परीक्षा के लिए 11 अक्टूबर 2025 को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर को कंप्यूटर बेस्ड मोड (CBT) में किया जाएगा.

एप्लीकेशन फॉर्म (Application Form)

STET परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 960 रु देना होगा. जबकि एससी/एसटी/पीएच के लिए 760 रुपये का भुगतान करना होगा. दोनो पेपर के लिए जनरल/बीसी/इडब्ल्यूएस के लिए 1440 रुपये देना होगा. जबकि एससी/एसटी/पीएच के लिए आवेदन शुल्क 1140 ही है. परीक्षा शुल्क ऑनलाइन दे सकते हैं.

एसटीईटी पेपर 1 (माध्यमिक) इन विषयों के लिए होगी

पेपर-1 में हिंदी, शारिरिक शिक्षा, संगित, ललित कला, नृत्य, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, बंगला, मैथिली, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषय शामिल हैं.

एसटीईटी पेपर 2 (उच्च माध्यमिक) इन विषयों के लिए मिलेगा मौका

पेपर-2 में उच्च माध्यमिक में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, कृषि, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, मगही, अरबी, फारसी, बंग्ला, मैथिली, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी विज्ञान, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और संगीत विषय शामिल हैं

ये भी पढ़ें-Assistant Engineer Jobs 2025: हरियाणा पावर में असिस्टेंट इंजीनियर की बंपर वैकेंसी, आयु सीमा 42 तक