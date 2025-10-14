विज्ञापन
बीजेपी की पहली लिस्ट में शाहनवाज हुसैन को नहीं मिला टिकट, 71 नामों में कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी॰ इस लिस्ट में 71 उम्मीदवारों को टिकट दिया है.

बीजेपी की पहली लिस्ट में शाहनवाज हुसैन को नहीं मिला टिकट, 71 नामों में कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं
  • बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है जिसमें कोई मुस्लिम उम्मीदवार शामिल नहीं है
  • पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन का नाम बीजेपी उम्मीदवारों की सूची में नहीं है
  • बीजेपी ने राज्य की 101 सीटों पर चुनाव लड़ना तय किया है और पहली सूची में 9 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है
पटना:

बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है. इसमें 71 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है. सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने कुछ बड़े नेताओं का पत्ता साफ भी किया है. गौर करने वाली बात ये भी है कि इन 71 नामों में कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार शामिल नहीं है. जबकि ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता सैयद शाहनवाज हुसैन चुनावी मैदान में उतर सकते हैं. लेकिन जो लिस्ट सामने आई है, उसमें उनका नाम शामिल नहीं है.

शाहनवाज हुसैन को क्यों माना जा रहा था दावेदार

पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता सैयद शाहनवाज शाहनवाज हुसैन का हिन्दू-मुस्लिम दोनों ही समुदायों में अच्छी पकड़ का फायदा बीजेपी इस चुनाव में उठा सकती थी. हुसैन न केवल किशनगंज बल्कि भागलपुर और सीमांचल के कई सीटों पर महागठबंधन की राह में रोडा बन सकते थे. बीते दिनों शाहनवाज हुसैन ने अजमेर दरगाह पर चादर भी चढ़ाई थी और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी की थी. 

बीजेपी की लिस्ट में किन-किन बड़े नेताओं के नाम

आपको बता दें कि पार्टी राज्य में 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. सूची में नौ महिलाओं के नाम भी शामिल हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिलीप जायसवाल ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि पार्टी इस बार महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर देगी. पहली लिस्ट में पार्टी ने तारापुर से सम्राट चौधरी, लखीसराय से विजय सिन्हा, सीवान से मंगल पांडे और दानापुर से रामकृपाल यादव को उम्मीदवार बनाया है. विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का टिकट इस बार काट दिया गया है.

विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का टिकट कटा

उन्होंने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ हूं. पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है. मुझे कोई शिकायत नहीं है. नई पीढ़ी का स्वागत और अभिनंदन है.” उन्होंने कहा कि पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने उन्हें सात बार विजयी बनाया. यादव ने कहा, “बीजेपी उम्मीदवार के रूप में जो स्नेह और प्यार मुझे मिला, उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, सबका आभार.”

