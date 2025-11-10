दूसरे चरण की 23 सीटों पर रोमांचक मुकाबला! कहीं भाई तो कहीं बहू ने फंसा दिया चुनाव

बिहार में मंगलवार को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी. इन सीटों में से 23 सीटें ऐसी हैं, जहां मुकाबला परिवार की लड़ाई, बागी उम्मीदवारों, निर्दलीयों और फ्रेंडली फाइट के कारण त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय बन गया है. आइए, एक नजर डालते हैं सिलसिलेवार इन हाई-वोल्टेज सीटों पर, जहां दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है और चुनावी समीकरण उलझे हुए हैं.

महिला बनाम महिला: परिहार की लड़ाई

गायत्री देवी (भाजपा), स्मिता पूर्वे (राजद), रितु जायसवाल (राजद बागी, निर्दलीय). मुकाबला इन तीन महिलाओं में है. राजद की बागी रितु जायसवाल (कलवार) निर्दलीय लड़ रही हैं. राजद के पूर्व मंत्री डा. रामचंद्र पूर्वे की पुत्रवधू स्मिता पूर्वे को खड़ा किया है . स्मिता पूर्वे (सूढ़ी) और भाजपा की गायत्री देवी (यादव) मैदान में हैं. कलवार और सूढ़ी दोनों वैश्य समुदाय से हैं, जो परंपरागत रूप से भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं.

बागी बिगाड़ रहे खेल: सिकटा, हरसिद्धि और अन्य सीटें

सिकटा: जदयू के बागी पूर्व मंत्री खुर्शीद फिरोज अहमद निर्दलीय लड़ रहे हैं, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है. यहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं. एनडीए से समृद्ध वर्मा (जदयू) और महागठबंधन से वीरेंद्र गुप्ता उम्मीदवार हैं.

हरसिद्धि: गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान (भाजपा) की प्रतिष्ठा दांव पर है. जन सुराज पार्टी के अवधेश राम (जदयू के पूर्व नेता) ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है.

मोतिहारी: भाजपा के मजबूत नेता प्रमोद कुमार (पूर्व मंत्री) के खिलाफ जन सुराज से भाजपा के बागी डॉ. अतुल कुमार और निर्दलीय जदयू के बागी दिव्यांशु भारद्वाज मैदान में हैं.

गोपालपुर: जदयू ने वर्तमान विधायक नरेंद्र कुमार नीरज का टिकट काट दिया है. अब विधायक ही बागी होकर मैदान में हैं.

शिवहर: जदयू से दो बार के विधायक रहे मो. शरफुद्दीन (बसपा से) और जन सुराज पार्टी से राजपूत समाज के उद्योगपति नीरज सिंह एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं.

दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर

झंझारपुर: पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के पुत्र और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा (भाजपा) का मुकाबला पिछली बार के भाकपा के राम नारायण यादव से है. जन सुराज पार्टी के केशव चंद्र भंडारी अति पिछड़ा वोट में सेंध लगाकर मंत्री की राह मुश्किल कर रहे हैं.



फुलपरास: परिवहन मंत्री शीला मंडल (जदयू) एक और जीत के लिए प्रयासरत हैं. ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जन सुराज से जलेंद्र कुमार मिश्रा एनडीए के कोर वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं.

कुटुंबा: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को दो बार से अपराजेय होने के बावजूद इस बार एनडीए प्रत्याशी ललन राम (जदयू से पूर्व विधायक) से कड़ी चुनौती मिल रही है.

गया टाउन: पिछले 35 वर्षों से विधायक रहे भाजपा के दिग्गज डॉ. प्रेम कुमार का सीधा मुकाबला कांग्रेस के अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव से है.

धमदाहा: पांच बार की विजेता मंत्री लेशी सिंह (जदयू) को राजद के संतोष कुशवाहा (जदयू के पूर्व सांसद) से कड़ी चुनौती मिल रही है.

इमामगंज: केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की बहू दीपा कुमारी (हम) चुनाव लड़ रही हैं, जहां जातीय समीकरण निर्णायक भूमिका में है.

महागठबंधन की 'फ्रेंडली फाइट' और चुनौती

नरकटियागंज: महागठबंधन के दो प्रत्याशी कांग्रेस से शाश्वत केदार और राजद से दीपक यादव मैदान में हैं, जिससे भाजपा को बाहरी उम्मीदवार होने के बावजूद नुकसान कम होने की उम्मीद है.

सुल्तानगंज: यह सीट कांग्रेस की रही है, जिसने ललन कुमार को टिकट दिया, जबकि राजद ने चंदन कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया.

कहलगांव: कांग्रेस की परंपरागत सीट पर कांग्रेस के प्रवीण सिंह कुशवाहा और राजद के रजनीश के बीच फ्रेंडली फाइट है.

परिवार बनाम परिवार



जोकीहाट: यहां मुकाबला पूरी तरह से पूर्व सांसद तस्लीमुद्दीन के दो बेटों के बीच है. छोटे बेटे शाहनवाज आलम (राजद) और बड़े बेटे सरफराज आलम (जन सुराज पार्टी) आमने-सामने हैं.

नवादा: पिछले दो दशकों से प्रतिद्वंदी रहे कौशल यादव (राजद) और पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी (जदयू) के बीच घमासान है.

त्रिकोणीय/चतुष्कोणीय मुकाबले

करगहर: कांग्रेस के विधायक संतोष कुमार मिश्र के साथ जदयू के पूर्व विधायक वशिष्ठ सिंह, जन सुराज के रितेश पांडेय और बसपा के उदय प्रताप सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है.

जहानाबाद: राजद के पूर्व विधायक राहुल शर्मा और जदयू से पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के बीच मुकाबला है, जिसे जन सुराज और हम के बागी उम्मीदवार त्रिकोणीय बना रहे हैं.

बेलागंज: जदयू की मनोरमा देवी का मुकाबला राजद के जहानाबाद सांसद डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव के पुत्र विश्वनाथ प्रसाद सिंह से है.

अरवल: यह लड़ाई मुख्य रूप से भाकपा माले के महानंद सिंह और भाजपा के पूर्व विधायक मनोज शर्मा के बीच है.

मखदुमपुर: राजद के पूर्व विधायक सूबेदार दास और लोजपा (रामविलास) से रानी कुमार मैदान में हैं, जहां खेल बिगाड़ने की पूरी जुगत है.

ये 23 सीटें इस चरण के मतदान में सबसे अधिक रोचक और अप्रत्याशित परिणाम देने की क्षमता रखती हैं. इन सीटों पर बागी, निर्दलीय और जातीय समीकरणों का प्रभाव जीत-हार का अंतर तय करेगा.