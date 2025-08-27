गुस्साए लोगों को शांत कराने पहुंची पुलिस पर किया हमला, बुलाना पड़ी पास के थाने से फोर्स

समस्तीपुर जिले में कुछ दिन पहले सो रहे पति-पत्नी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिसमें पति की मौकर पर ही मौत हो गई थी, वहीं पत्नी की भी मौत इलाज के दौरान बुधवार को हो गई. गांव में जब पत्नी का शव पहुंचा तो स्थानीय निवासी आक्रोशित हो गए. उन्हें शांत कराने आई पुलिस पर गांव वालों ने हमला कर दिया.

गांव के लोग हुए आक्रोशित

दरअसल मामला समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र का है. कुछ दिन पहले धारधार हथियार से दंपती पर हमला हुआ था. जहां पति की मौत उसी समय हो गयी थी और इलाज के दौरान पत्नी ने भी दम तोड़ दिया. गांव में शव आते ही लोग आक्रोशित हो गए और मेदो चौक के पास सड़क जाम कर हंगामा करने लगे. इसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो वो गांव वालों आक्रोशित लोगों को शांत कराने के लिए गांव पहुंची. टीम पहुंची. तभी आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया.

पुलिस वाहन पर गांव वालों ने किया हमला

साथ ही पुलिस वाहन को गांव वालों ने पलट दिया, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के कई थाने से भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर भेजा गया. तब जाकर कहीं स्थिति पर काबू पाया गया.

कई समय से बढ़ रहीं आपराधिक घटनाएं

गांव वालों ने बताया है कि कई समय से आपराधिक घटनाओं में तेजी आई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. इस वारदात के सामने आने के बाद कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.