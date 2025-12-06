विज्ञापन
जेलर से हो गया 2 बच्चों की मां को प्यार... इश्क और तकरार की ये कहानी हिला देगी

समस्तीपुर एसपी कार्यालय में शुक्रवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब दो बच्चों के साथ न्याय की गुहार लेकर पहुंची एक महिला ने अचानक अपने दोनों हाथ का नस काट लिया. घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया. अविनाश कुमार की रिपोर्ट

जेलर से हो गया 2 बच्चों की मां को प्यार... इश्क और तकरार की ये कहानी हिला देगी
  • समस्तीपुर एसपी कार्यालय में महिला ने न्याय की गुहार लगाते हुए अपने दोनों हाथ की नस काट ली थी
  • महिला ने सहायक जेल अधीक्षक आदित्य कुमार पर शादी से इनकार और यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है
  • पीड़िता ने दावा किया कि जुलाई दो हजार बाईस में आदित्य से शादी की थी और पति-पत्नी की तरह रह रही थी
समस्तीपुर एसपी कार्यालय में शुक्रवार की दोपहर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब न्याय की गुहार लेकर पहुंची एक महिला ने अचानक अपने दोनों हाथ की नस काट ली. यह घटना एक सहायक जेल अधीक्षक यानी जेलर के साथ कथित लिव-इन रिलेशनशिप और शादी के दावे से जुड़ी है, जिसके बाद अधिकारी पर महिला को स्वीकार न करने का आरोप है. घायल महिला को तुरंत मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और नगर थाने की महिला पुलिस द्वारा समस्तीपुर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. हालांकि, बताया गया कि अस्पताल में भी वह डॉक्टर को मलहम पट्टी करने से रोक रही थी.

अधिकारी पर शादी से मुकरने का आरोप

पीड़ित महिला ने दलसिंहसराय अनुमंडलीय उपकारा के सहायक जेल अधीक्षक आदित्य कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का दावा है कि वह आदित्य कुमार की कथित पत्नी है, लेकिन अधिकारी उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं. महिला के अनुसार, उसने जुलाई 2022 में आदित्य से शादी की थी और दोनों पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे थे. 

महिला ने सहायक जेल अधीक्षक पर यौन शोषण का भी आरोप लगाया है और कहा है कि अब माता-पिता के दबाव में उसे मारकर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है. महिला ने दलसिंहसराय थाने में सहायक जेल अधीक्षक के खिलाफ नामजद प्राथमिकी भी दर्ज कराई है.

तीन दिन से काट रही थी एसपी कार्यालय के चक्कर

पीड़ित महिला बीते तीन दिनों से अपने दो बच्चों और सामान के साथ एसपी कार्यालय का चक्कर काट रही थी. वह सहायक जेल अधीक्षक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी से न्याय की गुहार लगा रही थी. लगातार निराशा मिलने के बाद, महिला ने शुक्रवार की दोपहर एसपी कार्यालय के ठीक बाहर भावनात्मक आवेश में आकर जेब से ब्लेड निकाला और अपने दोनों हाथ की कलाई काट ली.

कोर्ट में तलाक के दौरान हुई थी मुलाकात

नवादा की रहने वाली महिला ने बताया कि वह पहले से शादीशुदा थी और पति से तलाक के लिए कोर्ट में आवेदन दे चुकी थी. तलाक की कार्यवाही के दौरान गया कोर्ट में उसका संपर्क आदित्य कुमार से हुआ, जो उस समय गया में पोस्टेड थे. मुलाकात के बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ीं. महिला का दावा है कि बाद में दोनों ने गया के विष्णुपद मंदिर में शादी कर ली. महिला ने स्पष्ट किया कि आदित्य को उसके दोनों बच्चों के बारे में पूरी जानकारी थी. सहायक जेल अधीक्षक आदित्य कुमार सोनपुर के निवासी हैं.

पुलिस जांच में जुटी, अधिकारी चुप

फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस का कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहा है. घटना ने एसपी कार्यालय के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था और महिला के गंभीर आरोपों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

