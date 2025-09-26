'रील्स पर मिले, प्यार हुआ और भाग गए', बांका में शादी के 4 महीने बाद पति को छोड़ प्रेमी संग भागी पत्नी

Bihar News: बिहार के बांका जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जो आधुनिक दौर के रिश्तों और सोशल मीडिया के प्रभाव पर गंभीर सवाल खड़े करता है. रजौन थाना क्षेत्र के कठचातर गांव में एक नवविवाहिता अपनी शादी के महज 4 महीने बाद ही पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई. पति का आरोप है कि उसकी पत्नी का यह रिश्ता इंस्टाग्राम रील्स के जरिए शुरू हुआ था.

'पत्नी मायके गई पर वापस नहीं लौटी'

धनकुंड थाना क्षेत्र के रहने वाले दिलीप दास (24 वर्ष) की शादी इसी साल 16 मई को रजौन थाना क्षेत्र में हुई थी. शादी के बाद उनकी पत्नी 3 महीने तक ससुराल में रही और फिर मायके चली गई. दिलीप दास चेन्नई में मजदूरी करते हैं. उन्होंने बताया कि वह कई बार अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए ससुराल गए, लेकिन उन्हें पत्नी से मिलने नहीं दिया गया और न ही उसे वापस भेजा गया.

इंस्टाग्राम पर पत्नी की रील देखकर हुआ शक

इस बीच, दिलीप को अपनी पत्नी पर शक हुआ. उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी इंस्टाग्राम पर बहुत सक्रिय रहती थी और लगातार रील्स बनाती थी. हाल ही में उन्होंने एक रील देखी, जिसमें उनकी पत्नी एक अज्ञात युवक के साथ दिखाई दे रही थी. वीडियो में दोनों की नजदीकी देखकर दिलीप को शक हुआ कि उनकी पत्नी का पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था.

'डेढ़ लाख रुपये लेकर भाग गई पत्नी'

पीड़ित पति का आरोप है कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है और अपने साथ उसके खाते में रखे डेढ़ लाख रुपये भी ले गई है. दिलीप ने बताया कि उसे उस युवक के बारे में कोई जानकारी नहीं है. वह यह भी नहीं जानता कि उनकी पत्नी का उस युवक के साथ कितने दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. पति ने ससुराल वालों पर भी आरोप लगाया है कि उन्होंने ही मिलकर पत्नी को उस युवक के साथ भगा दिया है. बताया जा रहा है कि युवक भागलपुर का रहने वाला है.

महिला के पिता ने दामाद पर लगाया आरोप

इस मामले में एक और ट्विस्ट तब आया जब लापता युवती के पिता ने रजौन थाने में पहुंचकर अपने दामाद दिलीप दास पर ही अपनी बेटी को लापता करने का आरोप लगा दिया. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी लापता है और इसके लिए दिलीप दास जिम्मेदार है. इस तरह एक ही मामले में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

पुलिस ने दोनों शिकायतों पर शुरू की जांच

पीड़ित पति दिलीप दास ने रजौन थाना पुलिस को आवेदन देकर न्याय और अपनी पत्नी को वापस लाने की मांग की है. रजौन थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों से आवेदन मिला है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. पुलिस ने दोनों के इंस्टाग्राम रील्स और तस्वीरों को भी अपने पास रख लिया है, जिनसे आगे की जांच में मदद मिल सकती है.

