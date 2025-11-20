विज्ञापन
नीतीश सरकार के नए मंत्रियों में रमा निषाद का नाम, कैप्टन जय निषाद की बहू और BJP सांसद की पत्नी

नीतीश सरकार के नई मंत्रियों की लिस्ट सामने आ गई है. इसमें रामा निषाद का भी नाम है, जिन्होंने औराई विधानसभा सीट पर मुकेश सहनी के प्रत्याशी को 50 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था.

Nitish Kumar Minsiters List
  • नीतीश कुमार की नई सरकार में औराई विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमा निषाद को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया
  • रमा निषाद ने पहली बार बीजेपी से चुनाव लड़ते हुए औराई सीट पर लगभग चौवन हजार वोटों से जीत हासिल की है
  • रमा निषाद स्वर्गीय कैप्टन जय नारायण निषाद की बहू और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी हैं
मुजफ्फरपुर:

Nitish Kumar New Ministers List: नीतीश कुमार की नई सरकार में संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आ गई है. इसमें औराई विधानसभा सीट से बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाने वाली रमा निषाद शामिल हैं. स्वर्गीय कैप्टन जय निषाद की बहू और मुजफ्फरपुर के पूर्व बीजेपी सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद ने बीजेपी से पहली बार चुनाव लड़ते हुए औराई में परचम लहरा दिया और तकरीबन 54 हजार से ज्यादा वोटों से विजय हुई थीं. संभावित मंत्रियों की सूची देखें तो बीजेपी से नए चेहरों को जगह मिलती दिख रही है. जबकि जेडीयू पुराने दिग्गजों पर दांव लगाती नजर आ रही है. 

इन चेहरों का भी नाम

राम कृपाल यादव - BJP ⁠
श्रेयसी सिंह-BJP
⁠दीपक प्रकाश- RLM
⁠रमा निषाद - BJP ⁠
संजय टाइगर-BJP
राजू तिवारी-LJP
 

रमा निषाद सियासी परिवार से
अगर मंत्रिमंडल की बात कर ली जाए तो नीतीश सरकार में नीतीश कुमार के साथ कई मंत्री भी इस ऐतिहासिक पल में मंत्रिमंडल पद की शपथ लेंगे जिसमें स्वर्गीय कैप्टन जय नारायण निषाद की बहू और मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद जो पहली बार बीजेपी से अपनी किस्मत आजमाते हुए औराई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हुए तकरीबन 54 हजार वोटो से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी वीआईपी प्रत्याशी भोगेंद्र सहनी को हराते हुए जीत दर्ज की है वहीं अब सरकार ने औराई विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करने वाले बीजेपी प्रत्याशी रमा निषाद को मंत्रिमंडल में जगह दिया है जिसके बाद औराई विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है.

मुकेश सहनी के वोटबैंक पर नजर
दरअसल, मुजफ्फरपुर में निषाद समाज का एक बड़ा कुनबा जो चुनाव में किसी भी प्रत्याशी के जीत हार में अपने वोटो की खास अहमियत रखता है और ऐसे में जहां एक तरफ मुकेश सहनी महागठबंधन में रहकर सहनी समाज के वोटो पर एकाधिकार जता रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ अब एनडीए ने भी सहनी समाज से आने वाली रामा निषाद को मंत्रिमंडल में जगह देकर सहनी समाज को अपने पाले में करने की कोशिश की है.

नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण 

बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए की लहर साफ तौर पर देखी गई थी. बीजेपी-जेडीयू की अगुवाई वाले एनडीए ने 202 सीटें हासिल की थीं. अब सरकार बनाने की बारी है तो 10वीं बार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में शपथ लेंगे. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे.

