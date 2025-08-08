विज्ञापन
DMCH में हुआ प्यार.. इंटरकास्ट मैरिज से नाराज ससुर ने बेटी के आगे ही दामाद को मारी गोली... अब दो धड़ों में क्यों बंटा समाज

बिहार के दरभंगा स्थित एक सरकारी अस्पताल में 25 वर्षीय नर्सिंग छात्र की कथित तौर पर उसके ससुर ने गोली मारकर हत्या कर दी. दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बीएससी (नर्सिंग) द्वितीय वर्ष के छात्र राहुल कुमार को उसकी नवविवाहित पत्नी तन्नू प्रिया, जो नर्सिंग की प्रथम वर्ष की छात्रा थी, के सामने ही बेहद करीब से गोली मार दी गई.

दरभंगा:

अंतरजातीय विवाह के चलते, तनु प्रिया के पिता प्रेमशंकर झा ने कथित तौर पर उनके पति की हत्या कर दी. 'उसके पास बंदूक थी और वह मेरे पिता प्रेमशंकर झा थे. उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे पति के सीने में गोली मार दी. मेरे पति मेरी गोद में गिर पड़े...' तनु प्रिया के ये शब्द आज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं. इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर समाज दो हिस्सों में बंट गया है. हालांकि, यह याद रखना जरूरी है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है.

तनु प्रिया के ये शब्द, जिसके पति की उसके पिता ने अंतरजातीय विवाह के कारण हत्या कर दी, आज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं. इस घटना ने समाज को दो धड़ों में बांट दिया है, जहां एक ओर लोग आरोपी पिता के लिए कड़ी सज़ा की मांग कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग उसके समर्थन में भी खड़े दिख रहे हैं. हालांकि, यह स्पष्ट है कि कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है. इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Darbhanga Tanu Priya Case : अंतरजातीय विवाह से नाराज था पिता

बिहार के दरभंगा स्थित एक सरकारी अस्पताल में 25 वर्षीय नर्सिंग छात्र की कथित तौर पर उसके ससुर ने गोली मारकर हत्या कर दी. दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बीएससी (नर्सिंग) द्वितीय वर्ष के छात्र राहुल कुमार को उसकी नवविवाहित पत्नी तन्नू प्रिया, जो नर्सिंग की प्रथम वर्ष की छात्रा थी, के सामने ही बेहद करीब से गोली मार दी गई. बताया जा रहा है कि तन्नू का परिवार राहुल के साथ उसके अंतरजातीय विवाह से नाराज था.

सदमे में डूबी तन्नू

राहुल और तन्नू की शादी 4 महीने पहले हुई थी और वे एक ही हॉस्टल की अलग-अलग मंजिल पर रहते थे. सदमे में डूबी तन्नू ने बताया कि उसने कल शाम हुडी पहने एक आदमी को राहुल के पास आते देखा और फिर उसे एहसास हुआ कि वह उसके पिता हैं. उसने कहा कि उसके पास बंदूक थी. वह मेरे पिता, प्रेमशंकर झा थे. उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे पति के सीने में गोली मार दी. मेरे पति मेरी गोद में गिर पड़े.

तन्नू ने बताया कि उसके पिता ने राहुल को गोली मारी थी. लेकिन उसका पूरा परिवार इस साजिश में शामिल था. उसने कहा  कि हम अदालत भी गए थे और कहा था कि मेरे पिता और मेरे भाई मुझे या मेरे पति को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

गोलीबारी के बाद, राहुल के दोस्तों और हॉस्टल के अन्य छात्रों ने झा की पिटाई कर दी और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल दिख रहा है. 

दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी स्थिति का जायजा लेने अस्पताल पहुंचे. स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस का एक बड़ा दल मौके पर मौजूद था. पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी ने कहा कि हमें पता चला कि उसने और एक साथी छात्रा ने प्रेम विवाह किया था. उसके पिता आए और उसे गोली मार दी. अस्पताल में हाथापाई हुई क्योंकि छात्र स्वास्थ्य कर्मचारियों को झा का इलाज नहीं करने दे रहे थे. उसे अब पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर किया जा रहा है. हम मामला दर्ज करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे.

प्रमोद कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

