भारत को नेपाल की तरह गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं... राहुल गांधी पर भड़के गिरिराज सिंह

बिहार के बेगूसराय में मीडिया से बातचीत करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी हताश हैं. वह भारत को नेपाल की तरह गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं.

  • राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि देश के युवा छात्र लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे.
  • गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं.
  • गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत से सभी घुसपैठियों को भगाना जरूरी है और भाजपा सरकारें इस दिशा में काम कर रही हैं.
बेगूसराय:

देश में 'वोट चोरी' के आरोपों के बाद 'GEN-G' पर सियासत तेज है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि देश के युवा छात्र (GEN-G) और संविधान लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और 'वोट चोरी' को रोकेंगे. इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वे भारत को नेपाल की तरह गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं. बिहार के बेगूसराय में मीडिया से बातचीत करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी हताश हैं. इसलिए वे कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करते हैं और कभी 'जैन-जी' की बात करते हैं. ये कभी मुसलमानों को भड़काते हैं और कभी ऊल-जलूल बातें करते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है.

भारत से घुसपैठियों को भगाना है...

गिरिराज सिंह ने घुसपैठियों के मुद्दे पर कहा कि पूरे भारत से घुसपैठियों को भगाना है. घुसपैठियों से भारत को मुक्त करना है. उन्होंने कहा, 'इंदिरा गांधी ने इस बात को कहा था, लेकिन रोका नहीं था. बंगाल और बिहार इनका पनाहगार बन गया है. अब ये लोग भारतवंशियों के हक मार रहे हैं. सिर्फ यह कहना कि 'पीएम मोदी के 11 साल, आपने क्या किया?' काफी नहीं होगा. मैं आपको बता रहा हूं कि जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, हम घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकाल रहे हैं." उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि घुसपैठियों को पनाह देने का काम मस्जिदों की छत्रछाया में हुआ.'

राहुल गांधी बिना सोची-समझी बात कर रहे

राहुल गांधी की टिप्पणी पर बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, 'यह उनकी हताशा और निराशा की भाषा है. वे देश में अराजकता की स्थिति लाना चाहते हैं. यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है. संवैधानिक तरीके से वे सत्ता पाने में नाकाम रहे हैं. उनको लग चुका है कि सरकार उनको सत्ता में नहीं लाएगी. इसलिए राहुल गांधी बेबुनियाद और बिना सोची-समझी बात कर रहे हैं.'

चुनाव आयोग पर लगाए आरोप

बता दें कि राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के आणंद विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया था कि उनकी पार्टी के समर्थक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के प्रयास हुए और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 'लोकतंत्र की हत्या करने वालों' तथा 'वोट चोरों' की रक्षा कर रहे हैं. निर्वाचन आयोग ने उनके आरोपों को गलत और निराधार करार दिया.

