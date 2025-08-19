विज्ञापन
मुर्दाबाद के नारे, काला कपड़ा फेंका... राहुल गांधी की 'वोट अधिकार यात्रा' में बैनर पर बवाल

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा आज हिसुआ होकर नवादा के लिए गुजरनी थी. इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगे हॉर्डिंग पर राहुल गांधी का पोस्टर लगा दिया गया. इस बात को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल सिंह ने विरोध जताया.

मुर्दाबाद के नारे, काला कपड़ा फेंका... राहुल गांधी की 'वोट अधिकार यात्रा' में बैनर पर बवाल
पीएम मोदी के पोस्‍टर पर लगाया, राहुल गांधी का बैनर...
  • नवादा के हिसुआ में PM मोदी और राहुल गांधी के पोस्टरों को लेकर विधायक नीतु कुमारी और पूर्व विधायक के बीच विवाद.
  • विवाद बढ़ने पर पुलिस ने हस्तक्षेप कर बीजेपी समर्थकों को हिरासत में लिया और स्थिति नियंत्रण में आई.
  • राहुल की वोट अधिकार यात्रा हिसुआ से गुजर रही थी, इस दौरान बीजेपी समर्थकों ने नारे लगाए और काला कपड़ा फेंका.
नवादा:

बिहार का सियासी पारा इस समय चढ़ा हुआ है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 'वोट अधिकार यात्रा' पर हैं. इस बीच नवादा के हिसुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के पोस्टर विवाद को लेकर हिसुआ विधायक नीतु कुमारी और पूर्व विधायक अनिल कुमार के बीच तीखी नोकझोंक हुई है. ये नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि पुलिस को बीच-बचाव करना पड़ा. पुलिस ने बीजेपी समर्थकों को हिरासत में ले लिया, तो इसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 'राहुल गांधी मुर्दाबाद' के नारे लगाए.

राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा आज हिसुआ होकर नवादा के लिए गुजरनी थी. इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगे हॉर्डिंग पर राहुल गांधी का पोस्टर लगा दिया गया. इस बात को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल सिंह ने विरोध जताया. जवाब में कांग्रेस विधायक नीतु कुमारी ने कहा कि पोस्टर नहीं हटाया गया. इस बात को लेकर नीतु कुमारी और अनिल सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान खुद मौके पर पहुंच गए और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की.

दूसरी तरफ, पुलिस ने एतिहात के तौर पर बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल सिंह और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया. इसी बीच राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट अधिकार यात्रा हिसुआ थाना रोड से गुजर रही थी, जिसके विरोध में बीजेपी समर्थकों ने राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए. यही नहीं, विरोध स्वरूप राहुल गांधी की यात्रा की ओर एक काला कपड़ा भी फेंका गया. हालांकि, बीजेपी समर्थक थाना परिसर के अंदर थे, इसलिए नोकझोंक की नौबत नहीं आई.

बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 22 अगस्त को गयाजी में कार्यक्रम निर्धारित है. इसे लेकर हिसुआ में हॉर्डिंग और फ्लैग लगाए गए हैं. उनको कांग्रेस की विधायक और उनके पति के द्वारा ढक दिया गया. हम इसका विरोध कर रहे हैं. इस वजह से हम लोगों को थाने ले जाया गया. हमारी मांग थी कि बैनरों को हटा दिया जाए. प्रशासन ने कांग्रेस के बैनर को हटा दिया है, अब बीजेपी का बैनर पहले जैसे कर दिये गए हैं. 

दूसरी तरफ, कांग्रेस की विधायक नीतू कुमारी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम 22 अगस्त को है. इसलिए राहुल गांधी के कार्यक्रम के बाद उनके बैनर को हटा दिया जाय, लेकिन वो कार्यक्रम के पहले ही कांग्रेस के बैनर को हटाना चाहते थे.

बता दें कि 19 अगस्त को राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट अधिकार यात्रा नवादा पहुंची थी. हिसुआ विधानसभा में प्रवेश के बाद नवादा और वारिसलीगंज में जन संवाद कार्यक्रम किया गया. इस यात्रा में बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी समेत अनेक नेता मौजूद थे.

