बाइक पर निकले राहुल... ढाबे पर तेजस्वी संग खाई मैगी, वोटर अधिकार यात्रा में दो लड़कों का अलग अंदाज

बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा आज यानी रविवार को पूर्णिया के कटिहार मोड़ से शुरू हुई. बता दें कि इस यात्रा का आज आठवां दिन है.

यात्रा का नेतृत्व कर रहे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज यात्रा के क्रम में बुलेट चलाई. उनके बुलेट के पीछे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम बैठे हुए थे. इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता बाइक पर सवार होकर उनके साथ चल रहे थे. इस दौरान बाइक रैली निकाली गई जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए.

वोटर अधिकार यात्रा को लेकर सीमांचल के पूर्णिया की सड़कों पर जोरदार उत्साह दिखा. आठवें दिन की यात्रा की शुरुआत बाइक पर हुई. यह यात्रा खुश्कीबाग से निकलकर लाइन बाजार, पंचमुखी मंदिर, रामबाग और सिटी इलाके से गुजरते हुए कसबा और अररिया तक पहुंचेगी. यात्रा की सातवें दिन की शाम कटिहार के कदवा में राहुल गांधी और राजद के नेता तेजस्वी यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा था.

सातवें दिन राहुल गांधी अन्य नेताओं के साथ कटिहार में मखाना किसानों से मुलाकात की. इस दौरान वे किसानों के साथ तालाब में उतरे और मखाना भी फोड़ा. उन्होंने किसानों की समस्याएं भी जानी थीं. बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ जारी इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे चरण में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी. वे दो दिन 26 और 27 अगस्त को इस यात्रा से जुड़ेंगी. इसके अलावा तीसरे चरण में यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी शामिल होंगे.

बता दें कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई है. इस यात्रा में इंडिया ब्लॉक में शामिल राजद के नेता तेजस्वी यादव सहित घटक दलों के सभी नेता भी शामिल हैं. 16 दिन की यह यात्रा लगभग 20 जिलों से होकर गुजरेगी और 1,300 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी. एक सितंबर को पटना में बड़ी रैली के साथ यात्रा का समापन होगा.