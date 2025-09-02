विज्ञापन
बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गायब हुई थी बाइक, अब राहुल गांधी ने गिफ्ट कर दी नई मोटरसाइकिल

Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra: शुभम ने बताया कि 27 अगस्त को सुरक्षाकर्मी बाइक लेकर गए थे. सुरक्षा कर्मियों ने उनसे कहा कि सिर्फ डेढ़ किलोमीटर का रोड शो होना है, उसके बाद उनकी बाइक उन्हें लौटा दी जाएगी.

बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गायब हुई थी बाइक, अब राहुल गांधी ने गिफ्ट कर दी नई मोटरसाइकिल
राहुल गांधी के सुरक्षाकर्मियों ने मांगी थी बाइक
  • कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और उनकी सुरक्षा में कई जवान तैनात हैं
  • दरभंगा में राहुल गांधी के सुरक्षाकर्मियों ने एक ढाबे से बाइक ली थी, जो लौटाई नहीं गई थी
  • बाइक के मालिक शुभम ने बताया कि सुरक्षा कर्मियों ने आसपास से सात बाइक ली थीं, जिनमें से एक गायब है
Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra: कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. इस यात्रा के दौरान उनके सुरक्षाकर्मियों को अलग-अलग तरीके से उन्हें कवर देने की जरूरत पड़ रही है. दरभंगा में राहुल की यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसे लेकर खूब चर्चा हो रही है. दरअसल राहुल की सुरक्षा में तैनात जवानों ने कुछ लोगों से बाइक मांगी थी, जिससे वो राहुल के साथ चलकर उन्हें सिक्योर रख सकें, लेकिन एक शख्स ने आरोप लगाया कि जवानों ने जो बाइक ली थी, वो उसे लौटाई नहीं गई. इस मामले के सामने आने के तुरंत बाद राहुल गांधी ने शख्स को नई बाइक दी है. 

बाइक लेकर गए थे सुरक्षाकर्मी

दरभंगा में राहुल गांधी के रोड शो और रैली के दौरान उनके सुरक्षा कर्मियों ने एक ढाबे वाले से उसकी पल्सर 220 बाइक मांगी थी, लेकिन वो बाइक लौटाए बिना चले गए. बाइक के मालिक शुभम ने बताया था कि सुरक्षा कर्मियों ने ढाबे और उसके आसपास से करीब 7 बाइक ली थीं, जिनमें 6 बाइक तो मिल गईं लेकिन एक बाइक का पता नहीं चल पाया. जो 6 बाइक मिली, उनकी कंडीशन भी अच्छी नहीं थी. 

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को गृह मंत्रालय की तरफ से Z प्लस सिक्योरिटी कवर दिया गया है. जिसमें शामिल तमाम जवान और कमांडो उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं. जेड-प्लस कैटेगरी एसपीजी के बाद सबसे मजबूत सिक्योरिटी कवर है. इसमें 55 जवान शामिल रहते हैं, जिनमें NSG कमांडो का एक दस्ता भी शामिल होता है. 

राहुल गांधी ने सौंपी चाबी

बाद में सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें मोतिहारी भी बुलाया, गोपालगंज भी बुलाया, लेकिन उनकी बाइक नहीं मिल पाई. इसके बाद शुभम मीडिया के सामने आए, उन्होंने आपबीती सुनाई. शुभम के सामने आने के बाद कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने उन्हें फोन कर पटना बुलाया. उनके लिए नई पल्सर 220 बाइक खरीदी गई, जिसके बाद वोटर अधिकार यात्रा के समापन के दौरान राहुल गांधी ने मंच से शुभम को नई बाइक की चाबी दी.

शुभम ने बताया कि उन्हें 31 अगस्त को फोन आया और कहा गया कि एक सितंबर को सुबह 7:00 बजे तक का पटना आ जाएं, राहुल गांधी आपको बाइक की चाबी सौंपेंगे. फिर शुभम पटना आए और उन्हें नई बाइक मिली.

ढूंढने के बाद भी नहीं मिली बाइक

शुभम ने बताया कि 27 अगस्त को सुरक्षाकर्मी बाइक लेकर गए थे. सुरक्षा कर्मियों ने उनसे कहा कि सिर्फ डेढ़ किलोमीटर का रोड शो होना है, उसके बाद उनकी बाइक उन्हें लौटा दी जाएगी. वह शुभम को अपने साथ पहले बाइक पर बिठाकर ले गए, बाद में उन्हें स्कॉर्पियो में बिठा दिया. जब रोड शो खत्म हुआ तो शुभम उसे सुरक्षाकर्मी और अपनी बाइक को ढूंढने लगे लेकिन उनकी बाइक का कोई पता नहीं चल पाया. हालांकि अब शुभम को नई बाइक मिल गई है.

