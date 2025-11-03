विज्ञापन
मेरी सरकार बनी तो जिसकी शादी नहीं हो रही, हो जाएगी और बाल बच्चा भी हो जाएगा: तेजस्वी यादव

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दिलचस्प मोड़ पर है. सभी दल एक से बढ़कर एक वादे कर रहे हैं. इस बीच तेजस्वी यादव का एक वादा चर्चा का विषय बन गया है.

  • तेजस्वी यादव ने लालगंज विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में नीतीश-भाजपा गठबंधन सरकार पर तीखा हमला बोला.
  • उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर परिवारों की शादी और खुशहाली सुनिश्चित की जाएगी तथा बाल-बच्चे होंगे.
  • तेजस्वी ने मुन्ना शुक्ला को लोकसभा का टिकट देने और बाद में जेल भेजे जाने का आरोप भाजपा सरकार पर लगाया.
वैशाली:

बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो जिस भाई बहन की शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी हो जाएगी और बाल-बच्चा भी हो जाएगा. ये बयान अब काफी चर्चा में आ गया है. इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मुन्ना शुक्ला को RJD ने लोकसभा का टिकट दिया तो NDA सरकार ने साजिश के जेल भेज दिया. 

बीजेपी-नीतीश पर निशाना

महागठबंधन के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रविवार को लालगंज विधानसभा क्षेत्र के कॉमर्स कॉलेज मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश–भाजपा गठबंधन सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि 20 साल की सरकार में वैश्य समाज पर जितना हमला हुआ और जितनी हत्याएं हुईं, वैसा पहले कभी नहीं हुआ. तेजस्वी यादव ने कहा, “हमारी पार्टी ने जब शिवानी शुक्ला के पिता मुन्ना शुक्ला को वैशाली लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया, तो बीजेपी के लोगों ने उन्हें साजिश के तहत फंसाकर जेल भेज दिया.”

सभा में तेजस्वी ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों पर निशाना साधते हुए कहा — “मोदी जी हर साल एक करोड़ नौकरियों की बात करते हैं, लेकिन बताएं कि ग्यारह साल में कितने लोगों को नौकरी दी? हमारे चाचा अब अचेत अवस्था में हैं, भाजपा वालों ने उन्हें हाइजैक कर लिया है."

...तो हो जाएगा बच्चा

तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा, “बिहार को अब यह तय करना है कि इसे कोई बाहरी चलाएगा या बिहार का लाल चलाएगा. मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, मैं जो कहता हूं उसे पूरा करके दिखाता हूं. जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी.” उन्होंने दावा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो राज्य से अपराध और भ्रष्टाचार का सफाया किया जाएगा. इसके बाद तेजस्वी ने कहा,  "हमारी सरकार बनेगी तो जिन भाई बहनों की शादी नहीं हो रहा है, उनका शादी भी हो जाएगा, घर में खुशहाली हो जाएगा और बाल बच्चा भी हो जाएगा." 

इस सभा में हजारों की भीड़ उमड़ी थी. लोग कॉलेज की छतों से लेकर पास के मकानों और यहां तक कि जेसीबी मशीनों पर चढ़कर भी तेजस्वी को सुनने पहुंचे. सभा में राजद प्रत्याशी शिवानी शुक्ला के अलावा समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे, पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम, राजद नेत्री सीमा कुशवाहा, कांग्रेस नेता धर्मवीर शुक्ला समेत कई दलों के नेता मौजूद रहे.

पूरी स्टोरी पढ़ें


