बिहार के कैमूर और रोहतास में शराब का जखीरा बरामद, ट्रक में पंजाब से कपड़ों के बीच लाई जा रही थी शराब

बिहार में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. कैमूर और रोहतास में पुलिस ने शराब का जखीरा बरामद किया है. नए साल के जश्न में परोसने के लिए यह शराब उत्तर प्रदेश और पंजाब से लाई जा रही थी. पढ़िए प्रमोद कुमार और राजन सिंह की रिपोर्ट.

कैमूर-रोहतास:

नए साल के जश्न में परोसने के लिए शराब तस्कर जी-जान से लगे हुए हैं. लेकिन एक्साइज विभाग और पुलिस भी काफी मुस्तैद है. रोहतास और कैमूर में शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है. एक्साइज विभाग ने कैमूर में एक कार की सीएनजी टैंक और एक ऑटो से अंग्रेजी और देसी शराब बरामद की है. वहीं रोहतास में पुलिस ने एक ट्रक से 700 कार्टन शराब बरामद की है. यह शराब कपड़े गट्ठरों के बीच छिपा कर लाई जा रही थी. 

सीएनजी किट में भरी हुई थी शराब

पहले बात करते हैं कैमूर कि वहां नव वर्ष को नजदीक आता देख एक्साइज विभाग एक्शन मोड में है. एक्साइज विभाग ने एक कार के सीएनजी टैंक और एक ऑटो से भारी मात्रा में देसी और अंग्रेजी शराब बरामद की है. शराब तस्कर कार के सीएनजी टैंक में सीएनजी के जगह अवैध शराब छिपाकर उत्तर प्रदेश से ला रहे थे. इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. दोनों पटना के रहने वाले हैं. शराब की तस्करी में एक ऑटो का चालक भी गिरफ्तार किया गया है. दोनों वाहनों से बरामद शराब की कीमत करीब दो लाख रुपये है. दोनों वाहनों को जब्त कर तीनों तस्करों के खिलाफ पुलिस अग्रीम कार्रवाई कर रही है.

वहीं रोहतास में चेनारी थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली. उसने सबराबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रक (आरजे-19जीएफ-1839) से बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है. यह शराब ट्रक में तहखाना बनाकर ले जाई जा रही थी. इस ट्रक में अलग के चेंबर बनाकर उसमें शराब रखी गई थी. शराब तस्करी की किसी को भनक न लगे इसे छिपाने के लिए उस पर कपड़े के गट्ठर रखे गए थे. ट्रक से 700 कार्टन शराब बरामद की गई है. यह शराब करीब 271 लीटर है. बताया जा रहा है कि यह शराब पंजाब से लाई जा रही थी. इस शराब की बिक्री नए साल के मौके पर होनी थी. पुलिस ने इस मामले में ट्रक ड्राइवर तागा राम को गिरफ्तार किया है. वह राजस्थान के बाड़मेर जिला का रहने वाला है.

