बिहार में पीएम मोदी ने उठाया 'डेमोग्राफी' का मुद्दा, बोले- घुसपैठियों को तो बाहर जाना ही होगा

PM Modi Bihar Visit: पीएम मोदी ने कहा कि सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी के कारण कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है, बिहार, बंगाल असम कई राज्‍यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है.

  • PM नरेंद्र मोदी ने बिहार को 36 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी.
  • PM मोदी ने पूर्णिया रैली में डेमाग्राफी के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि घुसपैठियों को बाहर जाना ही होगा.
  • उन्होंने कांग्रेस और राजद पर हमला करते हुए कहा कि ये दोनों दल बिहार के विकास को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं.
PM Modi Bihar Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 36 हजार करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है. साथ ही इस मौके पर पीएम मोदी ने पूर्णिया में आयोजित रैली में 'डेमोग्राफी' का मुद्दा उठाया और कहा कि जो भी घुसपैठिया है उसे बाहर जाना ही होगा. घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्‍की जिम्‍मेदारी है. इस दौरान पीएम मोदी कांग्रेस और राजद पर भी जमकर बरसे और उन्‍होंने कहा कि उन्‍हें बिहार का विकास हजम नहीं हो रहा है. साथ ही कहा कि बिहार की माताएं और बहनें बिहार चुनाव में राजद और कांग्रेस को करारा जवाब देंगी.

पीएम मोदी ने कहा कि सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी के कारण कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है, बिहार, बंगाल असम कई राज्‍यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है. इसलिए भी मैंने लालकिले से डेमोग्रामी मिशन की घोषणा की है, लेकिन वोट बैंक का स्‍वार्थ देखिए कांग्रेस, आरजेडी और उसके ईको सिस्‍टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं उन्‍हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों के लिए यह नारे लगा रहे हैं. यात्राएं निकाल रहे हैं.

घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्‍की जिम्‍मेदारी: PM मोदी

उन्‍होंने कहा कि यह बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं, लेकिन आज पूर्णिया की धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्‍छी तरह से समझाना चाहता हूं कि यह आरजेडी और कांग्रेस की जमात मेरी बात सुन ले कि जो भी घुसपैठिया है उसे बाहर जाना ही होगा. घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्‍की जिम्‍मेदारी है.

साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि मैं घुसपैठियों का बचाव करने वाले नेताओं को चुनौती देता हूं कि वे घुसपैठियों को बचाने के लिए आगे आएं. आप घुसपैठियों को बचाने के लिए चाहे जितना प्रयास कर लें, हम घुसपैठियों को निकालने के संकल्प पर काम करते रहेंगे, यह मोदी की गारंटी है. घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और देश इसके अच्छे परिणाम भी देखेगा. कांग्रेस और राजद घुसपैठ के समर्थन में जो मुद्दे उठा रहे हैं, उनका बिहार और देश की जनता करारा जवाब देने वाली है.

लखपति दीदी और ड्रोन दीदी बन रही महिलाएं: PM मोदी

उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस और राजद पिछले दो दशकों से बिहार की सत्ता से बाहर हैं और निस्संदेह इसमें सबसे बड़ी भूमिका बिहार की मेरी माताओं और बहनों की है. मैं बिहार की माताओं और बहनों को विशेष नमन करता हूं. राजद काल में हत्या, बलात्कार और फिरौती जैसे अपराधों की सबसे बड़ी शिकार बिहार की मेरी माताएं और बहनें ही रही हैं. डबल इंजन सरकार में वही महिलाएं लखपति दीदी और ड्रोन दीदी बन रही हैं.

बिहार की साख को नुकसान पहुंचाया: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि मखाना सेक्टर के विकास के लिए हमारी सरकार ने 475 करोड रुपए की योजनाओं को मंजूर किया है. बिहार के राजगीर में हॉकी का एशिया कप जैसा बड़ा आयोजन हुआ. मेड इन बिहार रेल इंजन अफ्रीका तक एक्सपोर्ट होकर जा रहा है. साथ ही पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि राजद की सहयोगी पार्टी कांग्रेस अब बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है. इन्होंने बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया है. इन्होंने बिहार को बदनाम करने की ठान ली है.

मोदी रुकने और थकने वाला नहीं है: पीएम मोदी

उन्‍होंने कहा कि 11 साल में हमारी सरकार ने 4 करोड़ नए घर बनाकर लोगों को दिए हैं. हम 3 करोड़ नए घर बनाने का काम कर रहे हैं. जब तक हर गरीब को पक्‍का घर नहीं मिल जाता है, मोदी रुकने और थमने वाला नहीं है.

