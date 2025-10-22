बिहार में पीके vs सम्राट चौधरी: हत्या के आरोप से लेकर 'जोकर' तक पहुंची जुबानी जंग

बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया है. जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (पीके) और राज्य के डिप्‍टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप दोहराते हुए कहा है कि उन पर सात लोगों की हत्या का केस दर्ज है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई.

पीके के सवाल

पीके ने आरोप लगाया कि साल 1995 में तारापुर में कुशवाहा समाज के सात लोगों की हत्या हुई थी जिसमें सम्राट चौधरी आरोपी थे. उन्होंने स्कूल का सर्टिफिकेट लगाकर खुद को नाबालिग बताया और जेल से छूट गए. तब उन्होंने खुद को 15 साल का बताया था जबकि साल 2020 के शपथ पत्र के मुताबिक उस वक्त उनकी उम्र 26 साल थी.' पीके ने सवाल उठाया कि क्या चुनाव जीतने से हत्या के आरोप खत्म हो जाते हैं? बीजेपी ऐसे व्यक्ति को डिप्टी सीएम कैसे बना सकती है? उन्होंने सम्राट चौधरी की गिरफ्तारी की मांग भी की है.

सम्राट चौधरी का पलटवार

प्रशांत किशोर के आरोपों पर पलटवार करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उन्हें 'जोकर' तक कह डाला. सम्राट ने कहा, 'ऐसे जोकर आते-जाते रहते हैं, लेकिन इससे बिहार को कोई फर्क नहीं पड़ता. सिर्फ ट्रस्ट का पैसा खाकर जिंदगी नहीं चल सकती. यह कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि स्पॉन्सर्ड फाइट है.' उन्होंने आगे कहा कि अगर मुझे किसी से मुकाबला करना हो तो मैं लालू यादव के बारे में बात करूंगा. जो मैदान में है ही नहीं, उसके बारे में बात क्यों करें?'

राजनीतिक सरगर्मी चरम पर

पीके और सम्राट चौधरी के बीच यह वाकयुद्ध अब बिहार की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया है. एक तरफ पीके भ्रष्टाचार और अपराध के आरोपों को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं सम्राट चौधरी इसे 'प्रायोजित साजिश' बता रहे हैं. दोनों के बयानों के बीच बिहार की सियासत में गर्मी लगातार बढ़ रही है और आने वाले दिनों में यह टकराव और तीखा हो सकता है.



