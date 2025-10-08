विज्ञापन
मतभेद भुला फिर से करें जिंदगी की शुरुआत...पवन सिंह और ज्योति से किन्नर समाज की अपील

किन्नर समाज के लोगों ने दोनों से भावुक अपील की है कि वे आपसी मतभेदों को सुलझाएं और एक बार फिर से अपने दांपत्य जीवन की नई शुरुआत करें. (रंजन सिंह की रिपोर्ट)

मतभेद भुला फिर से करें जिंदगी की शुरुआत...पवन सिंह और ज्योति से किन्नर समाज की अपील
  • काराकाट के किन्नर समाज ने पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के विवाद को सुलझाने की अपील की है
  • किन्नर समाज ने चुनाव में पवन सिंह को अपना समर्थन दिया था और उनके प्रचार में सक्रिय भूमिका निभाई थी
  • किन्नरों ने ज्योति सिंह को सती नारी बताते हुए उनके लिए सम्मान सुनिश्चित करने की मांग की है
काराकाट:

भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद में अब काराकाट क्षेत्र के किन्नर समाज ने हस्तक्षेप किया है. किन्नर समाज के लोगों ने दोनों से भावुक अपील की है कि वे आपसी मतभेदों को सुलझाएं और एक बार फिर से अपने दांपत्य जीवन की नई शुरुआत करें. काराकाट क्षेत्र के किन्नरों ने कहा कि चुनाव के समय उन्होंने पवन सिंह को अपना आशीर्वाद दिया था और उनके प्रचार में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था.

इस दौरान ज्योति सिंह से भी उनका परिचय हुआ और उन्होंने दोनों के लिए दुआएं मांगीं, बलाईयां लीं और पवन सिंह को जिताने के लिए जी-जान लगा दिया. चुनाव के बाद जब ज्योति सिंह क्षेत्र में सक्रिय रहीं, तो किन्नर समाज ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. लेकिन अब जब इन दोनों के बीच का ये विवाद सार्वजनिक हो गया है, तो पूरा किन्नर समाज बेहद मायूस है.

ये भी पढ़ें : पत्नी के बाद पवन सिंह के खिलाफ उठाई ससुर ने भी आवाज, बोले-सीएम योगी ही दिला सकते हैं इंसाफ

पवन और ज्योति से किन्नर समाज की क्या अपील

किन्नरों का कहना है कि वे चाहते हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच सुलह हो. उनका मानना है कि ज्योति सिंह एक सती नारी हैं और इस मामले में पवन सिंह की माता जी को भी आगे आना चाहिए, ताकि रीति-रिवाज के अनुसार ज्योति को घर में सम्मानजनक स्थान मिले. किन्नरों ने भावुक होकर कहा कि हमने पवन सिंह के लिए वोट मांगे, आशीर्वाद दिया, और ज्योति सिंह को खोईछा तक दिया था. अब हमारी यही मिन्नत है कि दोनों फिर से साथ आएं.

ये भी पढ़ें : क्या आप पवन सिंह की राजनीतिक छवि को धूमिल करना चाहती हैं? पत्नी ज्योति ने क्या जवाब दिया

विवाद की पृष्ठभूमि

हाल ही में ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह के लखनऊ स्थित घर पहुंचीं, जहां विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. इसके बाद ज्योति सिंह का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वे अपने पति को कोसती नजर आईं. अब काराकाट क्षेत्र के किन्नर समाज ने सार्वजनिक रूप से अपील की है कि दोनों पति-पत्नी अपने मतभेदों को भुलाकर फिर से एक नई शुरुआत करें और अपने रिश्ते को एक नया मौका दें.

