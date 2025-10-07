विज्ञापन
क्या आप पवन सिंह की राजनीतिक छवि को धूमिल करना चाहती हैं? पत्नी ज्योति ने क्या जवाब दिया

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने NDTV से कहा कि वह अपने पति की राजनीतिक छवि खराब नहीं करना चाहतीं. उन्होंने कहा कि वे अब भी सिंदूर लगाती हैं और पवन सिंह के साथ हैं, लेकिन बात करने का अधिकार उनसे छीना नहीं जा सकता.

  • भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने एनडीटीवी के साथ कई मुद्दों पर बात की
  • पत्नी ज्योति सिंह पुलिस की मौजूदगी में पवन सिंह के घर पहुंचीं थी, जिसके बाद काफी विवाद देखने को मिला था
  • ज्योति सिंह ने कहा कि उनके कदम को राजनीतिक छवि धूमिल करने की साजिश बताना गलत है
नई दिल्ली:

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह एक बार फिर अपने निजी जीवन के विवाद को लेकर चर्चा में हैं. लखनऊ में पत्नी ज्योति सिंह के पुलिस की मौजूदगी में घर पहुंचने और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने हलचल मचा दी है. इस बीच, NDTV से बातचीत में ज्योति सिंह ने साफ कहा कि उनके कदम को “राजनीतिक छवि धूमिल करने” की साजिश बताना गलत है. उन्होंने कहा कि मैंने सालभर उस इलाके में मेहनत की है, अगर मैं चुनाव लड़ रही हूं तो उसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी की छवि खराब कर रही हूं. पवन जी चुनाव लड़ेंगे मैं अपनी तैयारी कर रही हूं.

मैंने लोकसभा चुनाव में भी मदद की थी

ज्योति सिंह ने ने कहा कि जो लोग यह कह रहे हैं कि मैं पवन सिंह की राजनीतिक छवि धूमिल कर रही हूं, क्या वे लोकसभा चुनाव भूल गए हैं? उस वक्त मैंने इतनी गर्मी में मेहनत की थी.” उन्होंने जोड़ा कि उनके पति पवन सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने हमेशा से कहा है कि अगर पवन जी चुनाव लड़ते हैं तो मैं उनका साथ दूंगी. उन्होंने सवाल उठाया कि पत्नी होने के नाते क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि अगर मैं उनसे बात करना चाहूं तो बात कर सकूं?

लखनऊ में क्या हुआ था ज्योति सिंह ने बताया

ज्योति सिंह ने बताया कि दो दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए पवन सिंह से मिलने की गुहार लगाई थी. कॉल और मैसेज का जवाब न मिलने पर वे खुद लखनऊ स्थित घर पहुंचीं. वहां गार्ड ने उन्हें रोक दिया, और थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई. ज्योति के मुताबिक, “मुझे बताया गया कि पुलिस पवन जी ने ही बुलवाई है. मैंने कहा कि हमारा तलाक अभी हुआ नहीं है, तो मुझे रोका क्यों जा रहा है?” उन्होंने कहा कि घटना के दौरान सबकुछ लाइव प्रसारित हो रहा था यह कोई प्री-प्लानिंग नहीं थी, बल्कि गलत कार्रवाई थी.”

 “मेरी मांग में अभी भी पवन सिंह का सिंदूर है”

ज्योति सिंह ने भावुक होते हुए कहा, “मेरी मांग में पवन सिंह के नाम का सिंदूर है. मैं हमेशा उनका साथ दूंगी. अगर वो मुझे छोड़ देते हैं, तो मेरे पास जीने के लिए क्या बचता है? जब मेरी शादी हुई थी, मैं बी.ए. फर्स्ट ईयर में थी.”
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

