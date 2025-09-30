विज्ञापन
विशेष लिंक

फोटो देख सांप लोट रहे होंगे... बीजेपी ज्वाइन करते ही पवन सिंह ने कसा तंज, इशारा किस तरफ

पवन सिंह ने कहा कि आज गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाक़ात हुई और उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया. मोदी जी और नीतीश जी के सपनों का बिहार बनाने में आपका बेटा पवन पूरा पावर लगाएगा.

Read Time: 3 mins
Share
फोटो देख सांप लोट रहे होंगे... बीजेपी ज्वाइन करते ही पवन सिंह ने कसा तंज, इशारा किस तरफ
  • भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर राजनीतिक कदम बढ़ाया है
  • लोकसभा चुनाव 2024 में सीट न मिलने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन काराकाट सीट पर हार का सामना किया
  • बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पवन सिंह ने अमित शाह, जेपी नड्डा और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात कर फोटो साझा की
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

भोजपुरी सिनेमा में अपनी आवाज और एक्टिंग के दम पर पावर स्टार बने पवन सिंह ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के समय भी बीजेपी का हाथ थामकर चुनाव लड़ने का प्लान किया था, लेकिन मनचाही सीट नहीं मिलने की वजह से निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया. काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ना पवन सिंह को ही भारी पड़ गया और एक्टर को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब बीजेपी ज्वाइन करते ही सिंगर ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है.

Latest and Breaking News on NDTV

पवन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसका अपडेट दिया है. सिंगर ने अमित शाह, जेपी नड्डा और उपेंद्र कुशवाहा के साथ फोटो शेयर किया. इस पोस्ट के कैप्शन में पवन सिंह ने लिखा, "जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पर आज ये फोटो देख कर सांप लोट रहा होगा, लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है, वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं."

Latest and Breaking News on NDTV

पवन सिंह ने आगे लिखा, "आज हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाक़ात हुई और उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया. मोदी जी और नीतीश जी के सपनों का बिहार बनाने में आपका बेटा पवन पूरा पावर लगाएगा."

इधर फैंस भी पवन सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने से बहुत खुश हैं. एक यूजर ने लिखा, " वाह भैया...बिहार चुनाव में मजा आने वाला है." वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, "जय हो गुरु जी, आपके पावर को पूरा भारत जानता है... जियो बिहार के लाल... मजा आ गया."

Latest and Breaking News on NDTV

हालांकि कुछ यूजर्स पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा के साथ देखकर खुश नहीं हैं. यूजर्स का कहना है कि पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा और एनडीए के सामने नहीं झुकना था.

वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो पवन सिंह नवरात्रि में मां भगवती के भक्ति गीत रिलीज कर रहे हैं. हाल ही में एक्टर का गाना 'चुनरिया लहरे माई के' रिलीज हुआ है. एक्टर की फिल्म 'मोहरा' का भी फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है.
Latest and Breaking News on NDTV

बता दें कि पवन सिंह को रियलिटी शो राइज एंड फॉल में देखा गया था, जिसके कुछ दिनों बाद ही एक्टर के बीजेपी में शामिल होने की खबरें आने लगीं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pawan Singh Joins BJP, Amit Shah, Pawan Singh, Upendra Kushwaha, Pawan Singh Facebook Post
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com