पटना में मरीज ले जा रही एंबुलेंस को रोक मांगने लगे पार्किंग चार्ज, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

बिहार की राजधानी पटना के राजेंद्र नगर इलाके का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल ये मामला मरीज लेकर जा रही एक एंबुलेंस से पार्किंग शुल्क वसूलने को लेकर हुए विवाद का है. इस पार्किंग विवाद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में पार्किंग के कर्मचारी और एंबुलेंस कर्मी के बीच बहस होती नजर आती है. दोनों एक‑दूसरे का वीडियो भी बना रहे हैं.

वीडियो देख लोगों ने उठाए सवाल

वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने सवाल उठाए हैं कि इमरजेंसी स्थिति में भी एंबुलेंस को क्यों रोका गया और पार्किंग शुल्क क्यों मांगा गया. वीडियो वायरल होने के बाद इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है. एंबुलेंस ड्राइवर के गाड़ी में पेशेंट होने की बात बताने के बावजूद भी पार्किंग वाले शुरू से ही उस पर पार्किंग के पैसे भरने का दबाव बना रहे होते हैं.

आज पेशेंट है तब भी तब भी नहीं...

ड्राइवर पेशेंट को वीडियो में दिखाते हुए बोलता है कि खाली गाड़ी में रोज पैसा देते हैं, लेकिन आज पेशेंट है तब भी ये नहीं समझ रहे हैं. इस बात के जवाब में पार्किंग वाले भी ड्राइवर को कुछ बोलता है. पार्किंग वाले एंबुलेंस के आगे के हिस्से पर लगे डिवाइस को भी पकड़ लेते हैं. इस बीच अपनी वीडियो बनता देख पार्किंग वाले अचानक ‘हम कब पैसा मांगे है?' बोलने लगते हैं. पार्किंग स्टाफ वाले बंदे को ‘लौटकर आओगे न' कह रहे होते हैं, जो उसे धमकी भरा लगता है.

मामले की जांच करेगा रेलवे

इस घटना पर एनडीटीवी से ECR के सीनियर DCM अभिनव सिद्धार्थ ने बात की है. उन्होंने कहा कि हमे घटना की जानकारी हुईं है. रेलवे इस पूरे मामले को देख रही है. शुरुआती फोटेज के आधार पर यह लग रहा है कि ये आपसी लड़ाई है लेकिन फिर भी रेलवे इस मामले को देखते हुए जांच करके आगे की कार्रवाई करेगा.