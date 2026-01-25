विज्ञापन
बिहार के दो शहर, दो बेटियों से रेप, दो पिता का दर्द- पुलिस कर रही टॉर्चर

पिता ने फफकते हुए कहा कि अगर मेरी बच्ची को न्याय नहीं मिला तो मैं थाने में अपनी जान दे दूंगा. मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है. मैं अपनी बच्ची से भी नहीं मिल पा रहा हूं. मैं पुलिस के सभी अधिकारियों से विनती करता हूं कि मुझे न्याय दिलाने में मदद करें. अभी कोई कुछ नहीं कर रहा है

थाना-पुलिस का चक्कर लगातेृ-लगाते थका गैंगरेप पीड़िता का पिता, फफकते हुए बताया दर्द.
  • बिहार में रेप की घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगा रहा है.
  • नालंदा में 8वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना के आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए.
  • पीड़ित पिता ने पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा न रखते हुए न्याय न मिलने पर थाने में आत्मदाह की चेतावनी दी है.
पटना:

बिहार में इन दिनों रेप की घटनाओं को लेकर सियासत गर्म है. विपक्षी दल प्रशासन की लापरवाही भरी कार्यशैली को लेकर सरकार पर हमलावर है. पीड़ित परिवार पुलिस, थाने का चक्कर लगा-लगाकर अपना दिन काट रहा है लेकिन न्याय की लौ अभी भी बहुत दूर नजर आ रही है. पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की हॉस्टल में हुई संदिग्ध मौत का मामला जिस तरीके से उलझा हुआ है, उसे देखते हुए कई तरह की चर्चाएं की जा रही है. शुरुआत में पुलिस ने जिस तरह की गलत बयानबाजी की, उससे लोगों का गुस्सा और भड़का. नीट छात्रा के साथ दरिंदगी का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब नालंदा की एक मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई. 

8वीं में पढ़ने वाली इस बच्ची के साथ बिहारशरीफ के एक गांव में 4 दरिंदों ने हैवानियत की. घटना 22 जनवरी की है, 24 घंटे बाद मामला पुलिस ने छानबीन शुरू की, लेकिन आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं. इन दोनों घटनाओं में पीड़िताओं के पिता का दर्द ऐसा है कि कि वो थक हार कर थाने में आत्मदाह की चेतावनी दे रहे हैं. 

नालंदा के पीड़िता के पिता का दर्द जानिए

पीड़िता के पिता ने रोते हुए बताया कि घटना के बाद पुलिस के एक बड़े साहब आए उन्हें हमने सारी घटना विस्तार से बताई, फिर वो चले गए. अब यहां की थाना पुलिस कार्रवाई के नाम पर हमें दो दिनों से सिर्फ आश्वासन दे रही है, पता नहीं कौन सा कानून है, जो हम गरीब की मदद नहीं कर पाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि महिला थाना प्रभारी हमसे पूछ रही थी कि तुम कैसे केस लड़ पाओगे, तो हमने कहा कि बेटी की शादी के लिए जो भी पैसे हमने जमा किए हैं, उससे लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो किडनी भी बेचकर बेची के न्याय के लिए लड़ेंगे.

पिता ने कहा कि बच्ची भी दो दिनों से पुलिस के पास ही है, हम गरीब की कोई नहीं सुन रहा है. ये तो हमारे साथ अन्याय ही है. सारी जानकारी देने के बाद भी आरोपी खुला घूम रहा है. उसे अभी जेल के अंदर होना चाहिए था. हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है. किसी भी बच्ची के साथ ऐसा हो जाए तो बेबस मां-बाप क्या ही करे?

अगर न्याय नहीं मिला तो थाने में अपनी जान दे दूंगाः पीड़िता के पिता

पिता ने फफकते हुए कहा कि अगर मेरी बच्ची को न्याय नहीं मिला तो मैं थाने में अपनी जान दे दूंगा. मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है. मैं अपनी बच्ची से भी नहीं मिल पा रहा हूं. मैं पुलिस के सभी अधिकारियों से विनती करता हूं कि मुझे न्याय दिलाने में मदद करें. अभी कोई कुछ नहीं कर रहा है और बाद में धमकी देकर केस को रफा-दफा करा दिया जाएगा.

वहीं लड़की की मां का कहना है कि अभी तक घटना के समय लड़की ने जो कपड़ा पहना था, वो घर पर ही है. तीन दिनों बाद भी पुलिस लड़की के कपड़े को जांच के लिए लेकर नहीं गई है. ऐसे में सही जांच कैसे हो पाएगा.

पटना नीट छात्रा के अंडर गारमेंट में स्पर्म मिलने की बात

दूसरी ओर पटना नीट छात्रा के साथ हुई दरिंदगी का मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आने के बाद भी अभी तक जांच के दौर में ही है. आईजी की निगरानी में एसआईटी जांच जारी है. अब तो फॉरेंसिक जांच में पीड़िता के अंडर गारमेंट में स्पर्म मिलने की बात भी सामने आ चुकी है. लेकिन उस होनहार बच्ची के साथ किसने क्या गलत किया, इसका पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर सकी है. 

पिता बोले- न्याय नहीं मिला तो पटना में आत्मदाह करेंगे

अब पीड़िता के पिता का कहना है कि सबकी मिलीभगत है. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए.हमें पुलिस और एसआईटी पर भरोसा नहीं है. हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की जाए. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे पटना में आत्मदाह कर लेंगे. 

पीड़ित परिवार का दावा- सही जांच हुई कई बड़े लोग फसेंगे

पीड़ित परिजनों का यह भी आरोप है कि घटना की अगर सही जांच हुआ तो इसमें कई बड़े लोग फंसेंगे. SIT के लोग केस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. बार-बार परिजनों को ही टॉर्चर किया जा रहा है. पीड़िता के पिता ने घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज गायब होने को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि यदि शुरुआत में ही सख्त कदम उठाए जाते, तो सच्चाई बहुत पहले सामने आ जाती.

