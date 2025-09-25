पटना में अपराधियों की खौफनाक दरिंदगी, नदी किनारे मिला नग्न युवती का शव... बढ़ा क्षेत्र में तनाव

Bihar News: बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों की दरिंदगी का एक और खौफनाक चेहरा सामने आया है. पटना के मनेर थाना क्षेत्र के छितनावा इलाके में नदी किनारे एक अज्ञात युवती का नग्न शव बरामद हुआ है. जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई है. बताया जा रहा है कि प्रथम दृष्टया मामले को दुष्कर्म के बाद हत्या की वारदात माना जा रहा है. लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. वहीं पुलिस FSL की टीम से भी मदद ले रही है.

पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे मौके पर

बताया जा रहा है कि युवती का शव नदी किनारे मिला, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही मनेर थाना पुलिस के साथ-साथ पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) भानु प्रताप सिंह और मनेर थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार के साथ एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची. शव की स्थिति को देखकर पुलिस ने आशंका जताई है कि युवती के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और बाद में उसकी हत्या कर शव को यहां फेंका गया. फिलहाल, युवती की पहचान नहीं हो पाई है.

क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण

ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई है और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है.

एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि जांच के लिए सभी एंगल पर काम किया जा रहा है. फॉरेंसिक टीम सबूत जुटा रही है और आसपास के क्षेत्रों में छानबीन की जा रही है. साथ ही, युवती की शिनाख्त के प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं.

इस सनसनीखेज वारदात ने एक बार फिर पटना में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है.

