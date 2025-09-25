विज्ञापन
ललितपुर में कुंए में मिला युवक का शव, पिता ने बहू पर लगाया यह आरोप

उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक युवक का शव कुंए में तैरता मिला है. पुलिस का कहना है कि युवक ने आत्महत्या की है, जबकि परिजनों का आरोप है कि मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी उसे प्रताड़ित करते थे. पढ़िए ब्रजेश पंत की रिपोर्ट.

ललितपुर:

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पत्नी के अवैध संबंध से परेशान एक व्यक्ति ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली. मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को आत्महत्या के लिए उकसाने और उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. 

मृतक के पिता ने बहू पर क्या आरोप लगाए हैं

यह दिल दहला देने वाली घटना थाना बार क्षेत्र के सेमराभावनगर गांव की है. सुबह-सुबह, 30 साल के बबलू का शव खेत पर बने एक कुएं में तैरता हुआ मिला. इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

मृतक के पिता, सुब्बा राजपूत, ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे की पत्नी गीता का गांव के ही एक युवक अभय के साथ अवैध संबंध था. उन्होंने आरोप लगाया कि गीता और अभय दोनों मिलकर उनके बेटे को लगातार धमकाते और प्रताड़ित करते थे. सुब्बा राजपूत ने कहा, "कल भी मेरी बहू और उसका प्रेमी मेरे बेटे को गांव में ढूंढ रहे थे, और आज सुबह उसकी लाश कुएं में मिली है."

पुलिस का क्या कहना है

पुलिस क्षेत्राधिकारी रक्षपाल सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतक की पत्नी का दूसरे युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे दुखी होकर बबलू ने यह कदम उठाया. पुलिस ने सबूतों के आधार पर मृतक की पत्नी गीता और उसके प्रेमी अभय को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया. मामले की आगे की जांच जारी है. यह घटना समाज में रिश्तों की जटिलताओं और उनके दुखद परिणामों को दर्शाती है.

