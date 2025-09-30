पटना में जल्द दौड़ेगी मेट्रो, PM मोदी करेंगे उद्घाटन, जानें कब से कर सकेंगे सफर

पटना में जल्द मेट्रो दौड़ेगी. मेट्रो का काम लगभग तैयार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसका उद्घाटन करेंगे. बता दें कि आईएसबीटी से भूत नाथ तक मैट्रो ट्रैक तैयार हो चुका है. पहले फेज में आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन से भूतनाथ मेट्रो स्टेशन तक लगभग 6 किमी तक का ट्रैक बनकर तैयार हुआ है. मेट्रो स्टाफ इसको फाइनल टच देने में लगा है. पटना मेट्रो परियोजना के प्राथमिक सेक्शन पर हाल में किए गए ट्रायल सफल रहे हैं और संबंधित सुरक्षा निकायों का निरीक्षण भी पूरा हो गया है.

अधिकारियों के अनुसार, आवश्यक सुरक्षा और जांच-प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद प्राथमिक खंड का परिचालन जनता के लिए जल्द ही शुरू होने की संभावना है.

प्राथमिक कॉरिडोर और स्टेशन-वर्क

प्राथमिक कॉरिडोर में ISBT (न्यू ISBT / Bairiya) से मलाही पकड़ी तक का खंड लगभग 6.1-6.5 किमी का है. इस खंड में सिविल और स्टेशन कार्य लगभग अंतिम चरण में है. ISBT से जीरो माइल मेट्रो स्टेशन और भूतनाथ तक का छोटा-सा प्राथमिक हिस्सा (लगभग 3.3 किमी, 3 स्टेशन) पहले चरण में जनता के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है. मेट्रो स्टेशन और मेट्रो के ऊपर बिहार की धरोहर की पहचान को दिखाया गया है.

मेट्रो में 900 यात्री कर सकेंगे सफर

पटना मेट्रो डिपो में अभी एक मेट्रो आई है, जिसमे 3 कोच शामिल हैं. इसमें करीब 900 यात्री सफर कर सकते है. इसका किराया अभी तय नहीं हुआ है लेकिन सूत्रों की मानें तो इसका किराया 15 से 30 रुपये तक रहेगा. यहां मेट्रो के चालू होने से लोगों का काफी समय बचेगा.

40 किमी. घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी मेट्रो

पहली बार पटना मेट्रो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ी. मेट्रो रेल चीफ सेफ्टी कमिश्नर जनक गर्ग के नेतृत्व में टीम ने सभी पहलुओं की जांच की और ट्रायल रन को सफल माना. फिलहाल मेट्रो 3 स्टेशन के बीच चलेगी. आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन, जीरो माइल मेट्रो स्टेशन और भूतनाथ स्टेशन के बीच 3.3 किलोमीटर में मेट्रो का संचालन होगा. जल्द ही प्रायोरिटी कॉरिडोर के दूसरे स्टेशन भी इससे जुड़ेंगे.

कॉरिडोर में 5 स्टेशन होंगे

प्रायोरिटी कॉरिडोर में मलाही पकड़ी से आईएसबीटी तक साढ़े 6 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन है. इस कॉरिडोर में 5 स्टेशन हैं. न्यू आईएसबीटी, जीरो माइल बायपास, भूतनाथ रोड, खेमनीचक. पटना मेट्रो के दो कोरिडोर हैं. रेड लाइन 16.86 किलोमीटर का है, वहीं ब्लू लाइन 14.56 किलोमीटर का है. खेमनीचक और पटना जंक्शन दोनों लाइन के लिए इंटरचेंज प्वाइंट होंगे.

बिजली आपूर्ति के लिए 2500 किलोवॉट का सब स्टेशन

पटना मेट्रो के लिए रामचक बैरिया में 76 एकड़ में आईएसबीटी मेट्रो डिपो बनाया गया है, यहां पर बोगियों का रखरखाव सफाई और उनकी तकनीकी जांच हो पाएगी. बिजली की आपूर्ति के लिए 2500 किलोवॉट का सब स्टेशन तैयार किया गया है. पटना मेट्रो की सुरक्षा के लिए कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम काम करेगा. इस सिस्टम के तहत ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन और ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन से मेट्रो की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी.