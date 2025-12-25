3 साल में 3 शादियां, थाने पहुंचीं 2 बीवियां तो खुली पोल; पति का अजीब तर्क- शादी करना मजबूरी थी!

3 साल में 3 शादियां... 2 बीवियों से 2 बच्चे.. तीनों पत्नियां एकदूसरे से अनजान... जब मामला खुला तो 2 बीवियां थाने पहुंच गईं. बिना तलाक शादी, दहेज के लिए उत्पीड़न, जबरन संबंध बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए. मामले ने तूल पकड़ा तो बिहार पुलिस ने आखिरकार गोपालगंज के रहने वाले आरोपी पिंटू बरनवाल को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्त में आने के बाद उसने 3 शादियों की जो वजह बताई, उसे सुनकर किसी को भी गुस्सा आ जाए. उसका कहना है कि वह एक औरत में जो खूबी ढूंढता है, वह उसे नहीं मिली तो शादी कर ली.

बिहार के गोपालगंज का मामला

मामला मीरगंज थाना क्षेत्र के गौरूप समईल गांव का है. सीवान के गोरिया कोठी की रहने वाली 24 वर्षीय युवती गुड़िया कुमारी के मुताबिक, गोपालगंज के मीरगंज निवासी पिंटू बरनवाल से उनकी शादी एक साल पहले अप्रैल 2024 में हुई थी. पिंटू के पिता वशिष्ठ बरनवाल की मौत हो चुकी है. गुड़िया का कहना है कि शादी के वक्त उन्हें नहीं पता था कि पिंटू पहले से शादीशुदा था.

दूसरी पत्नी ने लगाए दहेज उत्पीड़न के आरोप

गुड़िया को जब पता चला कि उसके पति की पहले से एक पत्नी है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. वह खुद को ठगा महसूस करने लगी. गुड़िया के मुताबिक, उसके पति ने अब बिना तलाक दिए तीसरी शादी कर ली है. गुड़िया ने मीरगंज थाने में अपने पति पिंटू बरनवाल, उसकी बहन और मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी. दूसरी शादी और दहेज उत्पीड़न जैसे आरोप लगाए. गुड़िया का आरोप है कि बावजूद इसके पुलिस ने पिंटू और उसकी मां-बहन को गिरफ्तार नहीं किया.

पहली पत्नी का भी आरोप, दहेज के लिए किया टॉर्चर

ऐसा ही आरोप पिंटू बरनवाल की पहली पत्नी खुशबू कुमारी उर्फ अमृता ने भी लगाया है. खुशबू का दावा है कि उसकी शादी हिन्दू रीति रिवाज से 2022 में हुई थी. तब उसके पिता ने 20 ग्राम सोना, कई तोला चांदी और 3 लाख रुपए गिफ्ट में दिए थे. बावजूद इसके उनका पति दहेज में 5 लाख रुपए और कार के लिए उसको टॉर्चर करने लगा.

न्यूड वीडियो बनाने का भी आरोप

पहली पत्नी खुशबू ने मीरगंज थाने में दर्ज कराई एफआईआर में आरोप लगाया है कि उसके पति ने शादी के बाद सुहागरात के वक्त न्यूड वीडियो बनाते हुए संबंध बनाने की कोशिश की. इसे लेकर उन्होंने पति के खिलाफ जबरन संबंध बनाने और दहेज के लिए टॉर्चर करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है.

तीसरी बीवी एक बच्चे की मां

खुशबू का दावा है कि उसके पति पिंटू ने अब सारण जिले की लड़की से तीसरी शादी कर ली है. वह पिंटू के एक बच्चे की मां भी बनी है. उस लड़की को भी यह नहीं बताया कि उसकी पहले ही दो शादियां हो चुकी हैं. दो पत्नियों की लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पति पिंटू बरनवाल को गिरफ्तार कर लिया है. कोर्ट में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया गया है.

शादी करना मजबूरी.. पति का अजीब तर्क

बिना तलाक के तीन-तीन शादियां करने वाले पिंटू बरनवाल ने भी अजीब तर्क दिया है. उसका कहना है कि उसने तीन शादियां की जरूर हैं, लेकिन ये शादी करना उसकी मजबूरी थी. वह एक औरत में जो खूबी ढूंढता है, वह उसे नहीं मिली. पिंटू का दावा है कि उसने बिना दहेज के शादि की थी. दो पत्नियां सरासर झूठ बोल रही हैं.

चाकू से हमला, मां के लिए खाना न बनाने के आरोप

पिंटू ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी पहली और दूसरी पत्नी चाकू से उसके ऊपर हमला करती थीं. उसकी मां के लिए खाना नहीं बनाती थीं. उनका कहना है कि उसने अपनी दोनों पत्नियों को कोर्ट से नोटिस भिजवाया था, लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इसके बाद उसने तीसरी शादी की. उसका ये भी दावा है कि उसने अपनी दूसरी पत्नी से शादी करने से पहले, पहली पत्नी के बारे में बताया था.

बहरहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है. पुलिस भी पशोपेश में है कि आखिर वह तीन में से दो पत्नियों की शिकायत के बाद आगे क्या करे. अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट का इस मामले में क्या फैसला आता है.