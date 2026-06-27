Patna Today News Live Updates: NDTV के इस स्पेशल पटना लाइव पेज (Patna LIVE page) पर आपका स्वागत है. इस पन्ने पर आप बिहार की राजधानी से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरें पाएंगे. यह पन्ना पूरे दिन अपडेट होता रहेगा, जिससे आप पटना की हर छोटी-बड़ी घटना को एक साथ पढ़ सकेंगे. भरत तिवारी केस में पुलिस द्वारा किये गए FIR में पिता और भाई का नाम अब हटा दिया गया है. रिशुश्री मामले में पटना हाईकोर्ट ने मीडिया ट्रायल पर अंतरिम रोक लगा दी है. ऐसी कई अहम खबरें हमारे इस स्पेशल लाइव पेज पर एक साथ उपलब्ध रहेंगी. पटना की ताजातरीन खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहें NDTV के इस लाइव पेज से.
पटना कोचिंग विवाद मामले की सुनवाई आज
बिहार के पटना में कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद के मामले की अगली सुनवाई आज यानि 27 जून को होनी है. पटना सिविल कोर्ट ने मामले की अपडेटेड केस डायरी मांगी है.
बिहार में अगले 48 घंटे में बारिश और आंधी का अलर्ट
बिहार में मानसून पूरी तरह एक्टिव है और अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम बदला रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के अनुसार 26 से 28 जून तक कई जिलों में 50–60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. आज उत्तर और पूर्वी बिहार के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि दूसरे दिन पूर्वी बिहार के जिलों में ऑरेंज अलर्ट और बाकी कई जिलों में येलो अलर्ट रहेगा.
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