Patna Today News Live Updates: NDTV के इस स्पेशल पटना लाइव पेज (Patna LIVE page) पर आपका स्वागत है. इस पन्ने पर आप बिहार की राजधानी से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरें पाएंगे. यह पन्ना पूरे दिन अपडेट होता रहेगा, जिससे आप पटना की हर छोटी-बड़ी घटना को एक साथ पढ़ सकेंगे. पटना के मुसल्लहपुर स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है. कोचिंग के कर्मियों की सूझबूझ से बड़े हादसे को टाल दिया गया है. भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी फेक एनकाउंटर को लेकर अब VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने पुलिस को चेतावनी दी है कि एक महीने के अंदर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई न होने पर चक्का जाम करेंगे. ऐसी कई अहम खबरें हमारे इस स्पेशल लाइव पेज पर एक साथ उपलब्ध रहेंगी. पटना की ताजातरीन खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहें NDTV के इस लाइव पेज से.
पटना समेत 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट
IMD के पटना केंद्र ने बिहार के 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अगले कुछ घंटे के दौरान 50 से 60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है. सबसे अधिक असर दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सारण, पटना, मधुबनी, बेगूसराय और सहरसा के कई प्रखंडों में देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने लोगों से पेड़ों और कमजोर ढांचों से दूर रहने, बिजली गिरने के दौरान खुले स्थानों में न जाने और सुरक्षित जगह पर रहने की सलाह दी है. इसके साथ ही राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक और बारिश का दौर भी जारी रहने की संभावना जताई गई है.
June 26, 2026