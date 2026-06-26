Patna Today News Live Updates: NDTV के इस स्पेशल पटना लाइव पेज (Patna LIVE page) पर आपका स्वागत है. इस पन्ने पर आप बिहार की राजधानी से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरें पाएंगे. यह पन्ना पूरे दिन अपडेट होता रहेगा, जिससे आप पटना की हर छोटी-बड़ी घटना को एक साथ पढ़ सकेंगे. पटना के मुसल्लहपुर स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है. कोचिंग के कर्मियों की सूझबूझ से बड़े हादसे को टाल दिया गया है. भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी फेक एनकाउंटर को लेकर अब VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने पुलिस को चेतावनी दी है कि एक महीने के अंदर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई न होने पर चक्का जाम करेंगे. ऐसी कई अहम खबरें हमारे इस स्पेशल लाइव पेज पर एक साथ उपलब्ध रहेंगी. पटना की ताजातरीन खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहें NDTV के इस लाइव पेज से.