यूपी और बिहार में सेना भर्ती रैली के लिए नई तारीखों की हुई घोषणा, यहां जानिए पूरा शेड्यूल

बिहार के दानापुर में सेना भर्ती रैली को लेकर नई तारीख जारी कर दी गई है. दरअसल, पहले भर्ती के लिए क्षमता से दस गुना अधिक अभ्यर्थी पहुंचे थे. इसी क्रम में दौड़ में जो युवक छूट गए, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और भर्ती को रोकना पड़ा. लेकिन अब एक बार फिर बिहार और यूपी के उम्मीदवारों के लिए नई तारीख जारी की गई है.

नए शेड्यूल के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों के लिए अलग-अलग तारीख जारी की गई है. उम्मीदवारों को निर्धारित तारीख पर ही पहुंचना होगा. उत्तर प्रदेश के छात्रों के लि 26 नवंबर से 1 दिसंबर की तारीख तय की गई है.

Territorial Army (TA) Recruitment rescheduled: Presiding Officer, Recruitment Rally,

Danapur Cantonment has informed that Territorial Army (TA) Recruitment Rallies for the candidates of Uttar Pradesh & Bihar have been promulgated as per schedule attached herewith.@IPRDBihar… pic.twitter.com/wvPVI3K48P