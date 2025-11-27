बिहार में अब माफिया और मजनुंओं की खैर नहीं, गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने बनाया योगी जैसा 'प्लान'

बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही, गृह विभाग ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं. अपराध, माफिया और महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर अब कोई समझौता नहीं होगा. डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी पूरे एक्शन में हैं. राज्य में कानून-व्यवस्था को पूरी तरह बदलने के लिए दो मोर्चों पर तेज अभियान शुरू हो चुका है. अपराधियों और माफियाओं की अवैध संपत्ति की कुर्की द्वारा उनकी आर्थिक कमर तोड़ना. स्कूल-कॉलेज के बाहर 'पिंक पेट्रोलिंग' मॉडल पर नई स्पेशल महिला पुलिस फोर्स की तैनाती.

माफिया राज पर अब सीधा एक्शन

बिहार सरकार ने इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अपराधियों पर कागजी कार्रवाई के बजाय सीधा प्रहार करने का फैसला किया है. सरकार ने 400 बड़े अपराधियों की पहचान कर उनकी सूची कोर्ट को सौंप दी है, ताकि उनकी अवैध संपत्तियों की कुर्की तत्काल की जा सके.

इसके अतिरिक्त, 1200 से 1300 अपराधियों की एक और विस्तारित सूची तैयार है, जिन पर लगातार कार्रवाई होगी. डीजीपी विनय कुमार ने बताया है कि पहले चरण के बाद, हजार से अधिक अपराधियों की संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी है.

एक्शन में सम्राट चौधरी

गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ चेतावनी दी है कि माफिया कोई भी हो- शराब, बालू या जमीन, उसकी संपत्ति जब्त होगी और गैंगों की कमर तोड़ी जाएगी. संगठित अपराधियों की सूची बनाई गई है, जिसमें मुख्य रूप से शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, कांट्रैक्ट किलर, लेन-देन और वसूली वाले गैंग शामिल हैं. यह नई नीति स्पष्ट करती है कि अब अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण नहीं, बल्कि आर्थिक नुकसान और सीधी जेल मिलेगी.

'पिंक पेट्रोलिंग' मॉडल की तैनाती

बिहार में छात्राओं की सुरक्षा को अब सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने स्कूल और कॉलेज के बाहर महिला पुलिस की विशेष फोर्स तैनात करने की घोषणा की है, जो 'पिंक पेट्रोलिंग' के मॉडल पर काम करेगी.

ऐसे होगी सुरक्षा

महिला पुलिस स्कूटी पर लगातार गश्त करेगी. इसके लिए 2000 स्कूटियों की खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. छुट्टी और क्लास के समय में विशेष निगरानी रहेगी. छेड़छाड़, पीछा करने या बदसलूकी की कोशिश होते ही मौके पर गिरफ्तारी होगी. दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई और सीधे जेल भेजने का सख्त संदेश दिया जाएगा. सम्राट चौधरी का सख्त संदेश है कि स्कूल कॉलेज के बाहर किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि बदतमीजी करे. यह समर्पित महिला पुलिस फोर्स सुरक्षा व्यवस्था में एक नया अध्याय जोड़ रही है.

सुरक्षित बिहार का नया मॉडल

यह मॉडल स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बिहार में अब कानून व्यवस्था केवल चर्चा या वादों का विषय नहीं, बल्कि सीधा परिणाम और कार्रवाई का विषय होगी. पहले अपराधियों पर सिर्फ कागजी कार्रवाई, माफियाओं को संरक्षण और महिलाओं की सुरक्षा सीमित थी. लेकिन अब अपराधियों की संपत्ति सीज, माफियाओं पर ज़ीरो टॉलरेंस और समर्पित महिला पुलिस फोर्स की तैनाती है.