Exclusive: गणित के दिग्गज से लेकर पूर्व डीजी और पूर्व विधान पार्षद तक... जानें पीके के उम्मीदवारों में कौन-कौन

प्रशांत किशोर (पीके) की जन सुराज पार्टी 9 अक्टूबर को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी. इस जंबो लिस्ट में कई पूर्व ब्यूरोक्रेट, वकील, डॉक्टर और शिक्षाविद के भी नाम शामिल हैं. NDTV को सूत्रों के हवाले से उन उम्मीदवारों के नामों की जानकारी मिली है, जो इस लिस्ट में हो सकते हैं. प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों कहा था कि उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है.

लिस्ट को देखने से साफ है कि जन सुराज पार्टी ने टिकट बंटवारे में सामाजिक समीकरणों का पूरा ध्यान रखा है. सबसे अधिक टिकट अति पिछड़ों को दिए जा रहे हैं. पार्टी करीब 2 दर्जन पूर्व अधिकारियों को चुनाव लड़ाने वाली है. प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार मुखर रहे हैं, इसलिए कोशिश है कि ईमानदार छवि के लोगों को मैदान में उतारा जाए ताकि इस नैरेटिव को बल दिया जा सके.

किन उम्मीदवारों पर दांव खेलेंगे प्रशांत किशोर?

केसी सिन्हा - कुम्हरार

प्रसिद्ध गणितज्ञ केसी सिन्हा कुम्हरार से पार्टी के उम्मीदवार होंगे. केसी सिन्हा कई विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं. उनकी गणित की किताबें पिछले 30 साल से अधिक समय से बिहार के स्कूलों में पढ़ाई जाती रही हैं. उन्होंने 70 से अधिक किताबें लिखी हैं. इस नाते एक बड़ी आबादी का उनसे जुड़ाव है. वह जनसुराज से जुड़े हैं. पार्टी उन्हें पटना की कुम्हरार सीट से उम्मीदवार बना रही है.

वाई बी गिरी - मांझी

वाई बी गिरी पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं. कई चर्चित मुकदमे लड़े हैं. BPSC अभ्यर्थियों का मामला भी उन्होंने कोर्ट में लड़ा था. आरसीपी सिंह को पार्टी में लाने में उनकी भूमिका अहम रही है. वह मांझी विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे.

रामबली चंद्रवंशी - कुर्था

पूर्व विधान पार्षद रामबली चंद्रवंशी अति पिछड़ी जाति से आते हैं. इस वोट बैंक पर पार्टी का बड़ा फोकस है. रामबली चंद्रवंशी राजद से विधान पार्षद रहे हैं. पिछले साल उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी. इसके बाद वह जन सुराज में शामिल हो गए. उन्होंने कई इलाकों में अति पिछड़ा सम्मेलन किया. लोगों को जन सुराज से जोड़ने की कोशिश की. अब पार्टी ने उन्हें कुर्था सीट से उम्मीदवार बनाया है.

आरके मिश्रा

बिहार पुलिस के पूर्व डीजी (होमगार्ड) रहे आरके मिश्रा जन सुराज पार्टी से शुरुआती दिनों से जुड़े रहे हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में भी उनके चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन तब वह चुनाव नहीं लड़े. वह कई अधिकारियों को पार्टी में लेकर आए हैं. अब चुनावी मैदान में होंगे.

जेपी सिंह - छपरा

हिमाचल प्रदेश में एडीजी रहे जेपी सिंह ने वीआरएस लेने के बाद जन सुराज ज्वाइन की थी. 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे जेपी सिंह करीब साल भर से छपरा में सक्रिय हैं. पार्टी उन्हें छपरा से उम्मीदवार बना रही है.

डॉ बी.बी. प्रसाद - ढाका

डॉ बी.बी. प्रसाद मोतिहारी में अपना क्लिनिक चलाते हैं. पति-पत्नी दोनों डॉक्टर हैं. लंबे समय से सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं. अति पिछड़ी जाति से आते हैं. जनसुराज में सक्रिय रहे हैं. अब पार्टी उन्हें ढाका से उम्मीदवार बना रही है.

डॉ ए.के. दास - मुजफ्फरपुर

मुजफ्फरपुर के चर्चित डॉक्टर ए.के. दास कायस्थ जाति से आते हैं. उनकी पहचान एक बेहतरीन डॉक्टर के रूप में रही है. बीते कुछ महीनों से राजनीतिक गतिविधियों में भी शामिल थे. पार्टी उन्हें मुजफ्फरपुर से उम्मीदवार बना रही है.

पार्टी में इस बात पर चर्चा हो रही है कि प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में उतरें. हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में इस पर आम सहमति नहीं बन पाई है. पूर्व विधायक और पार्टी के महासचिव किशोर कुमार मुन्ना भी चुनाव लड़ सकते हैं. कई वरिष्ठ नेताओं के परिवार से भी उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन इन सबकी तस्वीर लिस्ट आने के बाद ही साफ होगी.