Exclusive: ओवैसी का कोई फोन नहीं आया... AIMIM की 'ढोलबाजी' की तेजस्वी ने खोली पोल

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है. इस बीच शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीट शेयरिंग के साथ-साथ चुनावी रणनीतियों पर NDTV से खुलकर बात की.

असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव.

  • बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव RJD की कमान संभाले हुए हैं. वो विपक्षी गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं.
  • AIMIM बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन राजद ने अभी तक इसे शामिल नहीं किया है.
  • तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया कि ओवैसी की ओर से उन्हें या लालू यादव को कोई फोन नहीं आया है.
पटना:

AIMIM in Bihar Election: बिहार में कुछ दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में RJD की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में है. तेजस्वी खूब मेहनत भी कर रहे हैं. साथ ही NDA विरोधी दलों के साथ अपने गठबंधन को भी बढ़ा रहे हैं. बिहार के विपक्षी गठबंधन में कुछ दिनों पहले तक 6 राजनीतिक पार्टियां शामिल थी. अब इसमें दो और दलों की आमद हो गई है. ऐसे में विपक्षी दलों का कुनबा बढ़ता जा रहा है. इस बीच एक और राजनीतिक दल है, जो तेजस्वी-राहुल के साथ बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है. लेकिन तेजस्वी उसे जरा भी भाव देते नजर नहीं आ रहे हैं.

राजद-कांग्रेस के साथ बिहार चुनाव लड़ना चाहती है AIMIM

यह दल है AIMIM. पिछली विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली AIMIM बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाह रही है. बीते दिनों AIMIM के बिहार प्रमुख ने लालू के घर के बाद ढोल बजाकर उनकी पार्टी को गठबंधन में शामिल करने की मांग की थी. 

लेकिन राजद खेमे से अभी तक ओवैसी की पार्टी को शामिल किए जाने का कोई संकेत नजर नहीं आया है. इस बीच शुक्रवार को NDTV से हुई खास बातचीत में तेजस्वी में ओवैसी की पार्टी को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया.

मेरे पास या लालू जी के पास ओवैसी का कोई फोन नहीं आयाः तेजस्वी

AIMIM के बारे में पूछे जाने पर तेजस्वी ने कहा कि मुझे या लालू जी को असदुद्दीन ओवैसी का कोई फोन नहीं आया है. वो ढोल बजा रहे थे कि या धमकी दे रहे थे, यह चर्चा का विषय है. AIMIM बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है हमारे गठबंधन के साथ, शिवसेना लड़ना चाहती है, NCP लड़ना चाहती है. तेजस्वी ने साफ कहा कि ओवैसी का अभी तक कोई फोन हमारे पास नहीं आया है.

अख्तरुल ईमान और सम्राट चौधरी ने राजद तोड़ने की कोशिश कीः तेजस्वी

तेजस्वी ने आगे कहा कि AIMIM के बिहार प्रमुख अख्तरुल इमान को पहली बार विधायक लालू ने बनाया है. लेकिन आज वो लालू जी को धमकी देकर जा रहे हैं. रिश्ता बनाने का एक तरीका होता है. 2010 में सम्राट चौधरी और अख्तरुल ईमान ने मिलकर राजद को तोड़ने की कोशिश की थी.

AIMIM के 5 में 4 विधायक अब राजद के साथ

तेजस्वी ने आगे बताया कि बाद में ये दोनों भागे. फिर अख्तरुल ईमान को जदयू ने किशनगंज से टिकट दिया. जिसे इन्होंने रिफ्यूज कर दिया. बाद में AIMIM में शामिल हुए और विधायक बने. मालूम हो कि पिछले चुनाव में AIMIM के टिकट जिन 5 विधायकों ने चुनाव जीते, उसमें से 4 अब राजद के साथ हो चुके हैं. इन सभी की राजनीतिक संबंध राजद से पूर्व में रहा है.

