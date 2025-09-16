बिहार चुनाव: इस बार साझा घोषणापत्र जारी करेगा एनडीए, देखिए वीडियो रिपोर्ट 

बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्‍य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. एनडीए खेमे से बड़ी खबर आ रही है कि इस बार बीजेपी, जदयू, लोजपा, हम और राष्‍ट्रीय लोक मंच का गठबंधन साझा घोषणापत्र जारी करने की तैयारी में है. एनडीटीवी को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगले पांच साल का एजेंडा तय किया जाएगा और इसे पूरे गठबंधन की ओर से एक साथ पेश किया जाएगा.

क्‍या है एनडीए का मकसद?

2020 बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी ने अलग-अलग घोषणापत्र जारी किए थे, लेकिन इस बार एनडीए का मकसद एकजुटता का मजबूत संदेश देना है. इसी रणनीति के तहत विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन भी किए जा चुके हैं. बीजेपी ने इस बार चुनाव इंचार्ज नियुक्त करने के बजाय एक चुनाव प्रबंधन समिति बनाने का फैसला किया है, जिसमें सहयोगी दलों के नेताओं को भी शामिल किया जाएगा.

सीट बंटवारे पर फैसला कब?

चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. न तो एनडीए और न ही महागठबंधन ने सीट शेयरिंग को लेकर कोई घोषणा की है. महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी माथापच्‍ची ही चल रही है, जबकि एनडीए में सीट बंटवारे पर फैसला चुनाव की आधिकारिक घोषणा के बाद लिया जाएगा.

देखिए वीडियो रिपोर्ट

दूसरी ओर महागठबंधन ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है. राजद नेता तेजस्वी यादव आज से बिहार अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं. हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा में भी हिस्सा लिया था. अब वे इस यात्रा के जरिए पूरे राज्य में पैठ बनाने और जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश करेंगे.