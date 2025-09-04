PM मोदी की मां को अपशब्द कहने के विरोध में NDA के बिहार बंद का कैसा रहा असर, देखें तस्वीरें-वीडियो

- दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान PM मोदी की दिवंगत मां को अपशब्द कहे जाने पर पांच घंटे का बंद रखा गया.
- राज्य के सभी प्रमुख NDA घटक दलों ने बंद का समर्थन किया और कई जिलों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुए.
- भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस पर माफी न मांगने का आरोप लगाया. कहा- इसे बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी.
NDA Bihar Band: बिहार के दरभंगा में कांग्रेस की ‘वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिवंगत मां को कथित तौर पर अपशब्द (PM Modi Abuse Case) कहे जाने के विरोध में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) द्वारा गुरुवार को आहूत 5 घंटे के राज्यव्यापी बंद का मिला-जुला असर देखने को मिला. राजधानी पटना में सड़कों पर वाहन कम दिखे और कुछ निजी स्कूल बंद रहे. कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखीं, तो कइयों ने खोलीं भी. NDA के प्रमुख घटक भाजपा और अन्य दलों के कार्यकर्ता पूरे राज्य में बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरे, जिनमें बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताएं भी शामिल थीं.
बंद में जदयू, लोजपा (रामविलास) और हम के नेता-कार्यकर्ता भी रहे शामिल
बंद के बारे में पुलिस ने कहा कि राज्य के किसी भी हिस्से से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है. भाजपा के गठबंधन सहयोगियों ने बंद को अपना भरपूर समर्थन दिया. इन सहयोगियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला जनता दल (यूनाइटेड), केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाला हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) शामिल हैं.
रविशंकर प्रसाद बोले- बेशर्मी इतनी कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने माफी नहीं मांगी
पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मौके पर पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘‘मोदी जी की दिवंगत मां का अपमान बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा. उनकी (विपक्ष की) बेशर्मी इतनी है कि कांग्रेस के एक भी वरिष्ठ नेता ने अभी तक इस घटना के लिए माफी नहीं मांगी है. यह कांग्रेस नेताओं और उनके गठबंधन सहयोगियों के अहंकार को दर्शाता है. बिहार की जनता उन लोगों को कभी नहीं भूलेगी, जिन्होंने प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को अपशब्द कहे.''
मंत्री अशोक चौधरी बोले- अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया चाहिए
जद(यू) के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि यह बंद एक प्रतीकात्मक विरोध है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में शिष्टाचार की आवश्यकता पर जोर देना है. उन्होंने कहा, ‘‘लोकतंत्र संवाद पर आधारित है और विरोधियों के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए. सार्वजनिक समारोहों में तो यह सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए. हालांकि, निजी तौर पर लोग अपनी इच्छानुसार बोल सकते हैं.''
सड़कों पर उमड़ा आक्रोश बता रहा है— माँ के सम्मान पर कोई समझौता नहीं होगा।#माँ_का_अपमान_नहीं_सहेंगे pic.twitter.com/qHwrUukxCt— BJP Bihar (@BJP4Bihar) September 4, 2025
पटना में आयकर चौराहे के पास विरोध
पटना के आयकर चौराहे पर सुबह राजग के घटक दलों की महिला प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और तख्तियां लहराते हुए दरभंगा में प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ कहे गये अपशब्दों को लेकर कांग्रेस और राजद की आलोचना की. मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, बेगूसराय सहित अन्य शहरों में भी एनडीए के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करते नजर आए.
सम्राट चौधरी बोले- देश की हर मां का अपमान
उधर, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी ने पूरे देश की आत्मा को ठेस पहुंचाई है. यह सिर्फ एक मां का नहीं, बल्कि देश की हर मां का अपमान है. इस अभद्र व्यवहार के विरोध में महिला मोर्चा सड़कों पर उतर आया है. आज पूरा देश मां की गरिमा और महिलाओं के सम्मान के लिए एकजुट है.''
इंडी गठबंधन के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की स्वर्गीय माताजी का अपमान किया गया, जबकि उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं था।— BJP Bihar (@BJP4Bihar) September 4, 2025
इस निंदनीय कृत्य के विरोध में एनडीए ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है। राहुल और तेजस्वी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए,… pic.twitter.com/f6zFRkcuL5
कानून व्यवस्था को लेकर पटना (मध्य) की पुलिस अधीक्षक दीक्षा ने को बताया कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है. उधर नवादा, कटिहार, मुजफ्फरपुर और दरभंगा समेत कई जिलों में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन किए गये.
दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कहे गए अपशब्द
दरभंगा में पिछले सप्ताह कांग्रेस की ‘वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान एक स्थानीय नेता के मंच पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मां को अपशब्द कहने वाला एक कथित वीडियो वायरल हुआ था. आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, हालांकि आयोजकों ने कहा कि उस समय (कांग्रेस का) कोई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद नहीं था.
पीएम मोदी ने कहा था- बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी
प्रधानमंत्री मोदी ने दो सितंबर को इस घटना पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उन्हें इस घटना से गहरा दुख पहुंचा है. उन्होंने भावुक होकर कहा, ‘‘मेरी दिवंगत मां का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था, फिर उनका क्या दोष था? मैं कांग्रेस और राजद को माफ कर सकता हूं, लेकिन बिहार की जनता कभी उन्हें माफ नहीं करेगी.''
पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि अब हर गली-कस्बे में संदेश पहुंचना चाहिए कि माताओं और बहनों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
राजद-कांग्रेस ने बंद के दौरान बदसलूकी के वीडियो के वीडियो साझा किए
हालांकि, राजद और कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कई वीडियो क्लिप साझा किए, जिनमें आरोप लगाया गया है कि BJP कार्यकर्ताओं ने आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया और लोगों को उनके कार्यस्थलों, ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशनों और चिकित्सा आपात स्थिति के लिए अस्पतालों तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की.
वोट चोर नरेंद्र मोदी के गुंडों ने बिहारवासियों पर थोपे गए बंदी में काम से बाहर निकले नागरिकों को लात घूंसों से धुन दिया और माँ बहन की गालियाँ दीं!— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) September 4, 2025
अतः अमृतकाल स्थापित हो गया!@yadavtejashwi #वोटचोर_गद्दीछोड़ pic.twitter.com/VDOJAqCCy7
लालू प्रसाद बोले- टीचर, छात्र, महिला से बदसलूकी क्या उचित है?
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपाइयों को आदेश दिया है कि आज पूरे बिहार और बिहारियों की माताओं-बहनों और बेटियों को गाली दो? गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में न लें? यह बिहार है. भाजपा के गुंडे-मवाली सम्मानित शिक्षिकाओं, राह चलती महिलाओं, छात्राओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पत्रकारों को गालियां दे रहे है, उनके साथ हाथापाई कर दुर्व्यवहार कर रहे है? क्या यह उचित है? शर्मनाक.''
