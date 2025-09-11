रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी से सपा के बागी विधायक ने क्यों की माफी मांगने की मांग, जानिए

Rahul Gandhi Raebareli Visit: रायबरेली के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और स्थानीय सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को ऊंचाहार में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करने के बाद दिशा की बैठक में भाग लिया. इस दौरान उनका स्वागत जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और एसपी यशवीर सिंह ने किया. वहीं, दिशा की बैठक में यूपी सरकार के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश सिंह, सपा से निष्कासित विधायक मनोज पांडेय और विधायक अदिति सिंह भी शामिल होने पहुंची. लेकिन दिशा की बैठक शुरू होते ही ऊंचाहार से सपा के बागी विधायक मनोज पांडेय ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी को लेकर निंदा प्रस्ताव रखा. साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा.

सपा के बागी नेता ने राहुल गांधी पर उठाए सवाल

हालांकि, राहुल गांधी के मना करते ही उन्होंने इसका विरोध करते हुए बैठक का बहिष्कार किया. उन्होंने बैठक के बहिष्कार के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी लगातार सर्वोच्च

यूपी के मंत्री ने भी राहुल गांधी का जताया विरोध

इससे पहले बुधवार को इसी मुद्दे को लेकर योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी राहुल गांधी का काफिला रोकने का प्रयास किया था. इसके साथ वह धरने पर भी बैठे थे. इसके बाद उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को एक पत्र भी लिखा था.

रायबरेली में राहुल गांधी ने लगाया जनता दरबार

मालूम हो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने रायबरेली दौरे के दूसरे दिन ऊंचाहार स्थित NTPC गेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया. उन्होंने कई लोगों की समस्याएं सुनी. इस दौरान एक दिव्यांग भाई की पीठ पर लदकर राहुल गांधी से मिलने पहुंचा. उसने सांसद से ट्राइसाइकिल मांगी. राहुल गांधी से जनता दरबार में मिलने के लिए व्यापारी संगठन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा.