पीएम के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा था युवक, पुलिस के हत्थे चढ़ा तो हाथ जोड़कर माफी मांगता आया नजर

हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव पूठ कंधार वाला युवक तालिब अपने पैरों से चल नहीं पा रहा. लंगड़ाते हुए रोते बिलखते हाथ जोड़कर माफी मांगते यह वो शख्स है जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था.

पीएम के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा था युवक, पुलिस के हत्थे चढ़ा तो हाथ जोड़कर माफी मांगता आया नजर
  • हापुड़ के गांव पूठ कंधार वाला युवक तालिब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का उपयोग करता पाया गया
  • वायरल वीडियो के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया और जिलाध्यक्ष ने सख्त कार्रवाई की मांग की
  • पुलिस ने अपशब्द बोलने वाले युवक तालिब को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है
हापुड़:

यूपी के हापुड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है. अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले शख्स को पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया कि अब थाने के अंदर हाथ जोड़कर रोते बिलखते हुए हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है.

हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव पूठ कंधार वाला युवक तालिब अपने पैरों से चल नहीं पा रहा. लंगड़ाते हुए रोते बिलखते हाथ जोड़कर माफी मांगते यह वो शख्स है जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था. इस वीडियो में तालिब एक दुकान पर बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा था. 

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया. भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश तोमर का कहना कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का सम्मान करना चाहिए. ऐसे लोगों के खिलाफ कानून अपना काम कर रहा है. सख्त कार्रवाई हो.

फिलहाल सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री और भारत सरकार के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
 

