बिहार चुनाव: जिस नेता के स्टेज से PM मोदी को कहे गए 'अपशब्द', कांग्रेस ने उसे बनाया उम्मीदवारः सूत्र

नौशाद का नाम राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान चर्चा में आया था, जब इनके मंच से पीएम मोदी की माँ के लिए अपशब्द कहे गए थे. इस सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में भी अंत तक खींचतान चलती रही.

दरभंगा के जाले सीट से कांग्रेस ने मो. नौशाद को टिकट दिया है.
  • बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने दरभंगा की जाले सीट से मोहम्मद नौशाद को उम्मीदवार बनाया है.
  • मोहम्मद नौशाद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहे जाने वाले विवाद में थे.
  • कांग्रेस और आरजेडी के बीच जाले सीट पर उम्मीदवार चयन को लेकर गत विधानसभा चुनाव के बाद भी विवाद जारी रहा.
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दरभंगा सीट की जाले सीट से मोहम्मद नौशाद को टिकट दिया है. मो. नौशाद वहीं नेता हैं, जिनके स्टेज से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहे गए थे. जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था. बाद में इस मामले में कांग्रेस की खूब किरकिरी भी हुई थी. दरअसल कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में दरभंगा की जाले सीट से कांग्रेस ने युवा नेता मोहम्मद नौशाद को उम्मीदवार बनाया है. नौशाद शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगे. 

वोटर अधिकार यात्रा के दौरान नौशाद के स्टेज से पीएम मोदी को दी गई थी गाली

नौशाद का नाम राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान चर्चा में आया था, जब इनके मंच से पीएम मोदी की माँ के लिए अपशब्द कहे गए थे. इस सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में भी अंत तक खींचतान चलती रही. बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष मशकूर उस्मानी को उम्मीदवार बनाया था. तब उनको लेकर भी विवाद हुआ था. 

पिछली बार भी जाले सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार से मचा था बवाल

बीजेपी ने आरोप लगाया था कि उस्मानी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर का समर्थन किया था. इस विवाद का नुक़सान ना केवल उस्मानी को उठाना पड़ा बल्कि पूरे मिथिलांचल इलाके में कांग्रेस–आरजेडी को नुक़सान हुआ. इस बार भी जाले विधानसभा की सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार से जुड़े विवाद को बीजेपी चुनाव में हवा दे सकती है.

जाले से बीजेपी के जीवेश मिश्रा उम्मीदवार, सरकार में भी मंत्री

पीएम की माँ को कहे गए अपशब्द के ख़िलाफ़ बीजेपी ने तब बिहार बंद तक  बुलाया था. हालांकि कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि गाली कांड में नौशाद की कोई भूमिका नहीं थी बल्कि ये उनके खिलाफ की गई साज़िश है थी. दरभंगा जिले की जाले सीट पर पहले चरण में मतदान होना है. शुक्रवार को नामांकन का आख़िरी दिन है. यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार जीवेश मिश्रा हैं जो नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं. 

