बिहार में वोटिंग से पहले NDA को बड़ा झटका, अब 242 सीट पर ही लड़ पाएगी चुनाव

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले चरण नामांकन का दौर समाप्त हो चुका है. अब नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया चल रही है. इस प्रक्रिया में एनडीए को बड़ा झटका लगा है. क्योंकि एनडीए के एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया है. नामांकन रद्द होने की वजह से अब एनडीए राज्य की 242 सीटों से ही चुनाव लड़ पाएगी. मालूम हो कि राज्य में विधानसभा की 243 सीटें हैं. एनडीए के सभी घटक दलों ने मिलकर राज्य की सभी सीटों से प्रत्याशी उतारा है. लेकिन राज्य की एक सीट से एनडीए के उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद अब एनडीए का विकेट मैदान में उतरने से पहले डाउन हो गया है.

मढ़ौरा से चिराग ने भोजपुरी एक्ट्रेस सीमा सिंह को दिया था टिकट

दरअसल सारण जिले की मढ़ौरा विधानसभा सीट NDA में चिराग पासवान की LJP (रामविलास) को मिला है. यहां से चिराग पासवान ने भोजपुरी एक्ट्रेस सीमा सिंह को टिकट दिया था. सीमा सिंह भोजपुरी की कई हिट गीतों में आइटम गर्ल के रूप में काम कर चुकी हैं. सीमा सिंह ने लोजपा से टिकट लेकर मढ़ौरा से नामांकन पर्चा दाखिल किया था.

मढ़ौरा विधानसभा सीट की एनडीए उम्मीदवार सीमा सिंह, पार्टी नेता चिराग पासवान के साथ.

सीमा सिंह सहित 4 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द

लेकिन स्क्रूटनी के दौरान सीमा सिंह का नामांकन रद्द कर दिया. सीमा सिंह के साथ-साथ मढ़ौरा विधानसभा सीट से तीन अन्य प्रत्याशियों का नामांकन रद्द किया गया है. यहां से सीमा सिंह को टिकट मिलने के बाद जदयू से बगावत कर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे अल्ताफ आलम राजू, बसपा से आदित्य कुमार और निर्दलीय प्रत्याशी विशाल कुमार का नामांकन भी रद्द किया गया है.

नामांकन के कागजात में गड़बड़ी मिली

मढ़ौरा के रिटर्निंग ऑफिसर निधि राज द्वारा किए जा रहे संवीक्षा के दौरान इन सभी प्रत्याशियों की कागजात मे गड़बड़ी मिली. जिसके आधार पर इन चारों प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया. अब देखना होगा मढ़ौरा में एनडीए क्या रणनीति अपनाती है. संभव है कि मढ़ौरा में एनडीए किसी निर्दलीय को समर्थन दे दें.



