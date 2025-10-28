छठ के बाद अब और गरमाएगी बिहार में सियासत, महागठबंधन आज जारी करेगा घोषणा पत्र

अगले महीने बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. हर पार्टी दिन रात चुनाव प्रचार में लगी हुई है. इस बीच आज विपक्षी ‘इंडिया' गठबंधन मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी करने वाला है. दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार से चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं, जिससे एक दिन पहले महागठबंधन घोषणा पत्र जारी करेगा. ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कुछ और अहम राजनीतिक घोषणा की जा सकती है, जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय से किसी नेता को उपमुख्यमंत्री बनाये जानी की बात भी सामने आ रही है.

तेजस्वी यादव को जब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, तब भी यह कहा गया था कि विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है. महागठबंधन का यह कदम निषाद समुदाय को साधने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

बिहार चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री

बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एंट्री होने वाली है. राहुल गांधी 29 अक्टूबर को बिहार में चुनावी सभा करने वाले हैं. राहुल गांधी मुजफ्फरपुर और दरभंगा में महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे. इस दौरान उनके साथ आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मंच साझा करेंगे.

यह राहुल गांधी का इस विधानसभा चुनाव का पहला बड़ा दौरा होगा और इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है. इससे पहले राहुल गांधी ने बिहार में 16 दिनों तक लगातार यात्रा की थीय इस दौरान उन्होंने करीब 1,300 किलोमीटर की यात्रा पूरी की और राज्य के अलग-अलग हिस्सों में जनता से संवाद किया. अब वे औपचारिक तौर पर चुनाव प्रचार के मैदान में उतर रहे हैं.

दो चरणों में होंगे मतदान

बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. वहीं, मतगणना 14 नवंबर को होगी. इस चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच माना जा रहा है. हालांकि, एआईएमआईएम भी एक अलग गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में है. प्रशांत किशोर की जन सुराज भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है.