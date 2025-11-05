बिहार में चुनाव लड़ रहे खेसारी लाल यादव को महाराष्ट्र की महापालिका ने क्यों भेजा नोटिस?

बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ रहे भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है. खेसारी लाल राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं. खेसारी छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. इन दिनों वो अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त है. इस बीच खेसारी लाल यादव को महाराष्ट्र की महापालिका ने नोटिस भेजा है. इस नोटिस में खेसारी लाल यादव के मीरा रोड में स्थित बंगले में अवैध काम करने की बात कही गई है.

मीरा रोड स्थित खेसारी लाल यादव का बंगला, जिसको लेकर जारी की गई है नोटिस.

मीरा रोड स्थित बंगले पर अवैध काम करने का नोटिस

दरअसल RJD के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव को मीरा भइन्दर महापालिका ने नोटिस भेजा है. मीरा रोड में स्थित खेसारी लाल यादव के बंगले में अवैध काम करने को यह नोटिस भेजा गया है. नोटिस में अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ने की बात कही गई है. अगले एक से दो दिन में मीरा रोड स्थित खेसारी के बंगले के अवैध ढांचे को तोड़ने की कार्रवाई हो सकती है.

खेसारी का नए बंगले में भोजपुरी सुपरस्टार का स्टूडियो भी है. ये स्टूडियो मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में है. स्टूडियो का नाम KKR27 PVT LTD है. साल भर पहले ही खेसारी ने इसकी शुरुआत की थी.

अब इस बंगले में कुछ अवैध निर्माण को लेकर मीरा भायंदर महानगर पालिका ने खेसारी लाल को नोटिस भेजकर अवैध निर्माण तोड़कर हटाने को कहा है. अगर खेसारी ख़ुद से इसे नहीं हटाएंगे तो महानगर पालिका इसे तोड़ने की कार्रवाई करेगी और उसका खर्च भी खेसारी लाल यादव से वसूला जाएगा.

3 नवंबर को खेसारी के खिलाफ जारी किया गया नोटिस

नोटिस 3 नवंबर को जारी किया गया है. इस नोटिस में लिखा गया है कि मीरा रोड पर जुन्या पेट्रोल पंप के पास स्थित शत्रुघ्न कुमार यादव उर्फ खेसारी लाल यादव के बंगले में निर्माण के मानक नियमों का उल्लंघन किया गया है. खास बात यह है कि यह नोटिस उस समय जारी किया गया जब खेसारी बिहार में राजद के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं.

खेसारी की सीट पर मतदान कल

मालूम हो कि छपरा में पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग होनी है. यहां खेसारी लाल यादव की टक्कर छोटी सिंह से हैं. अब देखना है कि इस चुनाव में खेसारी का प्रदर्शन कैसा रहता है. फिलहाल चुनाव के बीच उन्हें नोटिस भेजे जाने पर उनके समर्थकों का कहना है कि यह परेशान करने का तरीका है.