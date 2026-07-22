कटिहार में रंगदारी और अपहरण कांड का 24 घंटे में खुलासा, बाबा डॉन समेत चार आरोपी गिरफ्तार

कटिहार नगर थाना क्षेत्र में रंगदारी और अपहरण के एक चर्चित मामले का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मुख्य आरोपी अमित कुमार मिश्रा उर्फ बाबा डॉन भी शामिल है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

पीड़ित की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला

कटिहार सदर एसडीपीओ विशाल आनंद ने बताया कि 21 जुलाई को नगर थाना में तीनगछिया निवासी मुख्तार अंसारी की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया. शिकायत में कहा गया कि कुछ लोग लगातार उससे रंगदारी की मांग कर रहे थे. पीड़ित के अनुसार, आरोपियों ने पहले भी उससे नकद राशि ली थी लेकिन इसके बावजूद उनकी मांग खत्म नहीं हुई.

मुख्तार अंसारी ने पुलिस को बताया कि 20 जुलाई को आरोपियों ने उससे फिर तीन लाख रुपये की रंगदारी मांगी और रकम नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी. डर के कारण उसने अतिरिक्त नकद राशि भी आरोपियों को दे दी थी.

रात में घर में घुसकर किया अपहरण

शिकायत के अनुसार, रंगदारी की रकम लेने के बाद भी आरोपियों का मन नहीं भरा. आरोप है कि उसी रात करीब 11 बजे अमित कुमार मिश्रा उर्फ बाबा डॉन, ढल्लु गुप्ता और उनके अन्य साथियों ने पीड़ित के किराये के मकान में जबरन प्रवेश किया. इसके बाद उन्होंने मुख्तार अंसारी के भाई सिराज अंसारी और सौहेल अंसारी का अपहरण कर लिया. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और पूरे घटनाक्रम की जांच तेज कर दी गई.

एसआईटी की कार्रवाई में मिली बड़ी सफलता

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया. टीम ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर कई स्थानों पर छापेमारी की. लगातार कार्रवाई के बाद पुलिस ने मामले में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नया टोला तीनगछिया निवासी अमित कुमार मिश्रा उर्फ बाबा डॉन, राजीव यादव, पवन महतो और राहुल कुमार के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी सामने आई हैं.

मुख्य आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया

एसडीपीओ विशाल आनंद ने बताया कि मुख्य आरोपी अमित कुमार मिश्रा उर्फ बाबा डॉन का आपराधिक इतिहास रहा है. वह पहले भी आर्म्स एक्ट और चोरी से जुड़े मामलों में न्यायिक हिरासत में रह चुका है. पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है और जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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