थोड़ी मात्रा में पीने वालों को माफी दे सरकार... नीतीश की शराबबंदी पर फिर क्या बोले जीतनराम मांझी?

जीतन राम मांझी ने बिहार में शराबबंदी को लेकर अपनी राय दोहराई है. उन्होंने कहा कि पुलिस को छोटे-मोटे शराब ले जाने वालों को नहीं पकड़ना चाहिए, बल्कि शराब माफियाओं और तस्करों पर कार्रवाई करनी चाहिए.

थोड़ी मात्रा में पीने वालों को माफी दे सरकार... नीतीश की शराबबंदी पर फिर क्या बोले जीतनराम मांझी?
  • जीतन राम मांझी ने बिहार में शराबबंदी कानून के तहत छोटे शराब पीने वालों को माफ करने की मांग की है.
  • मांझी ने पुलिस की कार्रवाई पर बड़ा शराब माफिया नजरअंदाज करने और छोटे पीने वालों को निशाना बनाने का आरोप लगाया.
  • उन्होंने कहा कि पुलिस को छोटे शराब ले जाने वालों की बजाय तस्करों और माफियाओं पर कार्रवाई करनी चाहिए.
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में शराबबंदी कानून पर एक बार फिर टिप्पणी की है. उन्होंने सीधे तौर पर मांग की है कि शराब पीने के जुर्म में जिन लोगों पर केस दर्ज हुए हैं, सरकार उन्हें माफ कर दे. मांझी का कहना है कि पुलिस अपनी कार्रवाई में बड़े माफियाओं को नजरअंदाज कर रही है और सिर्फ छोटे-मोटे शराब पीने वालों को निशाना बना रही है.

जीतन राम मांझी ने बिहार में शराबबंदी को लेकर अपनी राय दोहराई है. उन्होंने कहा कि पुलिस को छोटे-मोटे शराब ले जाने वालों को नहीं पकड़ना चाहिए, बल्कि शराब माफियाओं और तस्करों पर कार्रवाई करनी चाहिए. मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तीसरी समीक्षा बैठक का भी हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ी मात्रा में शराब ले जा रहा हो, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए.

इससे पहले बिहार के जमुई जिले में एक कार्यक्रम में जीतन राम मांझी ने कहा था कि बिहार के थानों में दारोगा, एसपी, जज, कलेक्टर शराब पी रहे लेकिन उसे कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा है. मेहनत मजदूरी करने वाले मजदूर को पाव भर शराब पीने पर गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा जा रहा है. साथ ही कहा कि बड़े शराब तस्कर की गिरफ्तारी नहीं की जा रही छोटे पीने वाले को ही गिरफ्तार किया जा रहा है.
 

