ये नंबर नोट कर लो... निशाने पर नीतीश और 6 महीने का अल्टीमेटम, जानें प्रशांत किशोर के ऐलान की 10 बड़ी बातें

जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में करारी हार के बाद मंगलवार को एक प्रेस कान्फ्रेंस कर अपनी बात रखी. उन्होंने हार की जिम्मेदारी स्वीकार की. साथ ही उनका निशाना एनडीए सरकार की 10 हजार रुपये वाली योजना रही, जो चुनाव में गेमचेंजर साबित हुई. प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अगर छह महीने में 2-2 लाख रुपये नहीं दिए तो वो जनता के साथ आंदोलन के लिए तैयार हैं. उन्होंने 9121691216 खिर इसका 30 हजार करोड़ रुपये सरकार कहां से जुटाएगी, नीतीश कुमार की सरकार साबित करे कि ये वोट खरीदने वाली योजना नहीं है.

प्रशांत किशोर ने कहा, हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62 हजार महिलाओं को सीधे तौर पर 10 हजार दिया गया है. सरकार ने वादा किया है कि स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपये दिए जाएंगे. बयाना के तौर पर ये 10 हजार रुपये दिए गए. बाकी छह महीने में दो लाख रुपये तक की सहायता दी जाए. जीविका दादी, आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ाकर उन्हें जोड़ा गया. अब जिम्मेदारी सरकार पर है. प्रशांत किशोर ने कहा, डेढ़ करोड़ महिलाओं के लिए दो लाख रुपये तक व्यवस्था की जाए. बेरोजगारी दूर और पलायन दूर हो जाए तो प्रशांत किशोर की जरूरत ही नहीं है. लेकिन अब नीतीश सरकार को ये साबित करना होगा कि ये सिर्फ वोट खरीदने के लिए पैसा दिया था या सही घोषणा थी. जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष ने कहा, सरकार बनने के साथ ये साफ किया जाए कि स्वरोजगार के नाम पर और पलायन रोकने के नाम पर जो पैसा जारी किया है, वो मदद जारी रहेगी या नहीं. क्या ये चुनावी वादा तो नहीं था. हम जनता के साथ इस मुद्दे पर संघर्ष को तैयार हैं. प्रशांत किशोर ने कहा, हमारा एक भी विधायक नहीं जीते कोई बात नहीं. प्रशांत किशोर से उनके उस दावे के बारे में पूछा गया, जिसमें उन्होंने जेडीयू के 25 सीटों पर सिमट जाने की बात की थी. किशोर ने कहा, अगर वोट खरीदा नहीं गया है तो वो 25 सीटों वाली बात गलत नहीं है. जनता ने 10 हजार वाले वादे पर भरोसा किया है. प्रशांत किशोर ने कहा, वो बेरोजगारी और पलायन खत्म करने के लिए 2-2 लाख रुपये दे दें तो मैं संन्यास ले लूंगा. डेढ़ करोड़ परिवारों की गरीबी दूर हो जाए तो मुझे विधायक बनने की जरूरत नहीं है. जन सुराज पार्टी प्रमुख ने कहा, अगर ये वोट खरीदने का इल्जाम है तो इसे (नीतीश कुमार) धो दे दीजिए. हम लोग यहीं पर हैं. हमने 9121691216 नंबर जारी किया है. जिनको भी 10 हजार रुपये का एडवांस नीतीश कुमार ने दिया है, हर वो महिला जिसे दो लाख रुपये नहीं मिलता है, वो हमसे संपर्क करे. हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे. प्रशांत किशोर ने कहा, छह महीनों में नीतीश कुमार की सरकार स्वरोजगार का अवसर दे, ताकि वो डेढ़ करोड़ लोगों की गरीबी दूर हो सके. ताकि वो तमिलनाडु, गुजरात में जाकर नौकरी न करें. अगर आपको ये न मिले तो हमारे पास आइए, हम शासन-प्रशासन के पास चलेंगे. जरूरत पड़ी तो नीतीश कुमार के पास चलेंगे. जन सुराज प्रमुख ने कहा, सहारा में कहा गया कि पैसा डबल हो जाएगा. सहारा वाले भाग गए तो लोग एजेंट खोज रहे हैं. सरकार के जिन अफसरों ने नेतागीरी की है. उन अफसरों, जीविकादीदी की जिम्मेदारी है, जिनके बच्चे का भविष्य का सौदा दस हजार में कराया है, तो छह महीने का समय है, हर वो व्यक्ति जिसको पैसा नहीं मिले, वो प्रशांत किशोर के पास आएं. हमारे पास विधायक सांसद नहीं है, लेकिन जनता की आवाज बनकर हम दो लाख रुपये की लड़ाई जारी रखेंगे. प्रशांत किशोर ने कहा, हमने भ्रष्टाचारी मंत्रियों को लेकर बातें कहीं है. नीतीश कुमार को हम लोगों ने भ्रष्टाचारी नहीं कहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. स्वच्छ मंत्रिमंडल बनाएं, जिसमें कोई दागी मंत्री न हो. सरकार को लूटने का जनादेश आपको नहीं दिया गया है. ऐसी सरकार बनाए, ताकि बेरोजगारी, पलायन बंद हो. प्रशांत किशोर ने कहा, हमारे वादों में जरूर कुछ गलती रही होगी. हमारे बताने और समझाने में कुछ गलती रही होगी. हमने व्यवस्था परिवर्तन की बात कही थी, लेकिन हम सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाए. मैं जनता के विश्वास को नहीं जीत पाया.