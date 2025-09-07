विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार में कहां-कहां से चुनाव लड़ेगी हेमंत सोरेन की पार्टी JMM, 12 सीटों पर दावा, कितनी की उम्मीद?

JMM in Bihar Elections 2025: झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार के सीमावर्ती और आदिवासी बहुल इलाकों में महत्त्वपूर्ण वोट बैंक रखती है, जिससे महागठबंधन को सामाजिक वोट बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

Read Time: 4 mins
Share
बिहार में कहां-कहां से चुनाव लड़ेगी हेमंत सोरेन की पार्टी JMM, 12 सीटों पर दावा, कितनी की उम्मीद?
वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी और राहुल के साथ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन.
  • झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है.
  • JMM ने महागठबंधन में 12 सीटों पर दावा किया है, जिसमें सीमावर्ती और आदिवासी बहुल क्षेत्र शामिल हैं.
  • पूर्णिया, बांका, धमदाहा, चकाई, तारापुर, कटोरिया जैसी सीटें JMM अपने लिए मांग रही है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

Bihar Assembly Elections 2025: झारखंड CM हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) महागठबंधन में शामिल होकर बिहार के चुनावी मैदान में उतरेगी. इस बात की घोषणा शनिवार को तेजस्वी के घर पर हुई बैठक में हुई. JMM के महागठबंधन में शामिल होने के बाद अब चर्चा इस बात की है कि हेमंत सोरेन की पार्टी बिहार की किन-किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी? अभी तक बिहार के चुनावों में JMM का प्रदर्शन कैसा रहा है? JMM ने पिछले साल झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में RJD को कितनी सीटें दी थी? अभी झारखंड में RJD के कितने विधायक है? इन्हीं सब सवालों के जवाब आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में.

इस बार महागठबंधन के साथ जेएमएम

झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के महागठबंधन (INDIA ब्लॉक) के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम है, क्योंकि JMM पहले बिहार में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की कोशिश करती आई है, लेकिन अब इस गठबंधन में शामिल होकर मुकाबले में उतर रही है.

यह कदम न केवल भविष्य के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करेगा, बल्कि अभियान के आधार-स्तर से लेकर चुनाव परिणामों तक इसका असर रहेगा.

जेएमएम ने 12 सीटों पर ठोका है दावा

वैसे तो अभी सीट-शेयरिंग का अंतिम निर्धारण बाकी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक JMM ने महागठबंधन में 12 सीटों पर दावा पेश किया है. चर्चा यह भी है कि “ झारखंड मुक्ति मोर्चा को 7–8 सीट मिल सकती है. लेकिन आख़िर वो कौन से सीटें होंगी, जहाँ जेएमएम अपनी किस्मत आज़माएगी.

वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी के साथ हेमंत सोरेन.

वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी के साथ हेमंत सोरेन.

बिहार की ये 6 सीटें JMM की फोकस में

सूत्रों की माने तो पूर्णिया, बांका, धमदाहा, चकाई, तारापुर, कटोरिया जैसे निर्वाचन क्षेत्र फिलहाल JMM की नजर में हैं. इसमें बांका, कटोरिया, चकाई, तारापुर बिहार-झारखंड की सीमा पर स्थित विधानसभा सीटें है. जहां जेएमएम का प्रभाव है. इसके अलावा पूर्णिया और धमदाहा की सीट पर भी जेएमएम दावा कर रही है. धमदाहा में आदिवासी वोटरों की संख्या प्रभावी है.

JMM के नेता बोले- सीटें प्रभावशाली मिलनी चाहिए

नाम नहीं छापने की शर्त पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक वारिष्ठ नेता ने NDTV को फ़ोन पर बताया कि महागठबंधन हिस्से के रूप में, RJD, कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ गठबंधन में, पार्टी कम सीटों पर भी मान सकती है, लेकिन सीट प्रभावशाली होनी चाहिए.

सीमावर्ती और आदिवासी बहुल इलाकों में JMM का अच्छा प्रभाव

JMM बिहार के सीमावर्ती और आदिवासी बहुल इलाकों में महत्त्वपूर्ण वोट बैंक रखती है, जिससे गठबंधन को सामाजिक वोट बढ़ाने में मदद मिल सकती है. JMM का शामिल होना RJD-केंद्रित गठबंधन में जोड़-तोड़ और विस्तार का संकेत है—जो सीट बांटने की प्रक्रिया को संतुलित बनाए.

वोटर अधिकार यात्रा में महागठबंधन के नेताओं के साथ मंच पर हेमंत सोरेन.

वोटर अधिकार यात्रा में महागठबंधन के नेताओं के साथ मंच पर हेमंत सोरेन.

बिहार विधानसभा चुनाव में JMM का प्रदर्शन

बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पिछले प्रदर्शन की बात करें तो 2010 के चुनाव में जमुई के चकाई से सुमित सिंह ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर जीत हासिल की थी. वहीं 2015 के चुनाव में JMM 32 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, और सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई थी.

JMM का साथ आना आदिवासी, सीमावर्ती राजनीति में बड़ा कदम

झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन के हिस्से के तौर पर शामिल होना न केवल राजनीतिक दिशा में बदलाव है, बल्कि यह आदिवासी, सीमावर्ती और क्षेत्रीय राजनीति में एक बड़ा कदम है. इस बार महागठबंधन के साथ चुनाव लड़कर JMM बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहेगी.

Latest and Breaking News on NDTV

झारखंड में राजद ने 6 में से 4 सीटें जीती है

JMM को मिलने वाली सीटें इस बात भी तय होगी कि पिछले साल झारखंड में हुए चुनाव में राजद को कितनी सीटें दी गई थी. क्योंकि झारखंड में जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में थी. लेकिन बिहार में राजद बड़े भाई की भूमिका में है. बात झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की करें तो जेएमएम ने राजद को 6 सीटें दी थी, जिसमें से 4 पर राजद उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी. ये चार सीटें है- गोड्डा, देवघर, विश्रामपुर, और हुसैनाबाद.

JMM ने झारखंड की 81 में से 6 सीटें RJD को दी थी

सियासी जानकारों का कहना है कि जब हेमंत सोरेन झारखंड की कुल 81 में से 6 सीट राजद को दे सकते हैं तो राजद को भी बिहार की 243 सीटों में से 7-8 सीट जेएमएम को देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब देखना है कि इंडिया गठबंधन जेएमएम सहित अन्य सहयोगियों में सीटों का बंटवारा कैसे करती है.

यह भी पढ़ें - बिहार में हारकर भी झारखंड में RJD ने पलट दिया खेल, जानिए कैसे 1 से 4 सीट पर पहुंच गयी तेजस्वी की पार्टी?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Election, Bihar Elections 2025, Bihar Assembly Elections 2025, Hemant Soren, Jharkhand Mukti Morcha
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com