कटिहार थाना से सरकारी अधिकारी की पिस्टल गायब, SP ने दिए जांच के आदेश, पुलिस महकमे में हड़कंप

चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिकारी अपनी पिस्टल वापस लेने थाने पहुंचे, लेकिन पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें बताया गया कि पिस्टल वहां मौजूद नहीं है. इस गंभीर लापरवाही और चोरी की घटना को देखते हुए एसपी ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

बिहार के कटिहार में सहायक थाना से एक लाइसेंसी पिस्टल के रहस्यमयी तरीके से गायब होने का मामला सामने आया है, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. कटिहार के एसपी शिखर चौधरी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह पिस्टल किशनगंज में कार्यरत एक सरकारी अधिकारी की है. विधानसभा चुनाव से पूर्व सुरक्षा नियमों के तहत अधिकारी ने अपनी इस लाइसेंसी पिस्टल को अपने गृह जिला कटिहार के सहायक थाना के मालखाने में जमा करवाया था.

हैरानी की बात तब सामने आई जब चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिकारी अपनी पिस्टल वापस लेने थाने पहुंचे, लेकिन पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें बताया गया कि पिस्टल वहां मौजूद नहीं है. इस गंभीर लापरवाही और चोरी की घटना को देखते हुए एसपी ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. वर्तमान में सहायक थाना में ही अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और गहन जांच शुरू कर दी गई है.

एसपी शिखर चौधरी ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एक विशेष जांच टीम का गठन किया है. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता या लापरवाही पाई जाती है, तो उन पर कठोर कानूनी और विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

Katihar, Pistol Missing, Pistol Disappeared, SP Shikhar Chaudhary
