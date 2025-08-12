विज्ञापन
गोपাलगंज: गुस्साए पालतू कुत्ते ने मालिक का कान काटा, अस्पताल में भर्ती

संदीप कुमार का कुत्ता सोमवार देर शाम उनके घर पर छत की चारदीवारी पर कूद रहा था. अपने कुत्ते की इस हरकत को देखकर संदीप कुमार ने उसे फटकार लगाई लेकिन कुत्ते को अपने मालिक का डांटना नागवार गुजरा.

गोपাलगंज: गुस्साए पालतू कुत्ते ने मालिक का कान काटा, अस्पताल में भर्ती
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
  • गोपालगंज में एक कुत्ते ने अपने मालिक संदीप कुमार का कान काट लिया, जिससे वे अस्पताल में भर्ती हुए
  • घटना तब हुई जब कुत्ता छत पर कूद रहा था और मालिक ने उसे डांट लगाई, जिससे कुत्ता नाराज हो गया
  • कुत्ते ने हमला कर पहले हाथ काटने की कोशिश की और बाद में कान का एक हिस्सा काटकर अलग कर दिया
गोपालंगज:

बिहार के गोपालंगज में मालिक की डांट से नाराज हुए कुत्ते ने अपने मालिक का कान काट लिया. कुत्ते के हमले से पीड़ित मालिक अपने कान को लेकर सदर अस्पताल के इमर्जेंसी वार्ड में भर्ती हो गया. जानकारी के मुताबिक यह घटना नगर थाना के आरार मोड निवासी संदीप कुमार को बचपन से ही कुत्ता पालने का शौक था. उन्होंने तीन महीने के एक कुत्ते को बाजार से खरीदा और अपने पास उसका पालन पोषण करने लगे. 

बताया जाता है कि संदीप कुमार का कुत्ता सोमवार देर शाम उनके घर पर छत की चारदीवारी पर कूद रहा था. अपने कुत्ते की इस हरकत को देखकर संदीप कुमार ने उसे फटकार लगाई लेकिन कुत्ते को अपने मालिक का डांटना नागवार गुजरा.

उसने नाराज होकर अपने मालिक के कान को काट कर अलग कर दिया. संदीप कुमार ने बताया कि जब कुत्ता छत पर उछल कूद कर रहा था तो उन्होंने अपने कुत्ते को डांट दिया और फिर उसे गोद में पकड़ने की कोशिश की लेकिन कुत्ते ने अचानक उनके ऊपर हमला कर दिया. हमरावर कुत्ते ने पहले उनके हाथ को काटने की कोशिश की लेकिन बीच बचाव के दौरान कुत्ते ने उनके कान को पकड़ लिया और कान का एक हिस्सा काटकर उसे शरीर से अलग कर दिया. ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से संदीप कुमार को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है.

वहीं सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर दानिश अहमद ने बताया कि एक व्यक्ति की डॉग बाइट की शिकायत आई है. कुत्ते ने उनके कान को काटकर अलग कर दिया है. ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी लेकिन अब उनकी स्थिति सामान्य है और वह खतरे से बाहर हैं. 

डॉक्टर ने बताया कि कटे हुए कान के हिस्से को वापस उनके कान से जोड़ने की कोशिश की जाएगी. बहरहाल पालतू कुत्ते की इस हरकत ने कुत्ता मालिकों को एक सबक दे दिया है. वहीं कभी-कभी कुत्ते पालने का यह शौक उन्हें महंगा भी पड़ सकता है.

