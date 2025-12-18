विज्ञापन
गोपालगंज: थावे दुर्गा मंदिर में भीषण चोरी, सोने का मुकुट और चांदी की छतरी गायब

थावे दुर्गा मंदिर में दो नकाबपोश चोर मां का सोने का मुकुट, चांदी की छतरी और सोने की हार चोरी कर फरार हो गए. पुलिस ने एफएसएल जांच के आदेश दिए हैं और आरोपियों की पहचान के लिए CCTV फुटेज खंगाल रही है.

  • गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में नकाबपोश चोरों ने सोने का मुकुट और चांदी की छतरी चोरी की घटना को अंजाम दिया
  • चोरी की वारदात गुरुवार रात साढ़े ग्यारह बजे हुई, जिसमें चोरों ने गैस कटर से गर्भगृह का ताला तोड़ दिया
  • पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है और एफएसएल टीम भी साक्ष्य जुटा रही है
गोपालगंज:

बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर में भीषण चोरी की वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. दो नकाबपोश चोर मंदिर परिसर की दीवार फांदकर अंदर घुसे और मां थावे दुर्गा के सोने का मुकुट, चांदी की छतरी और सोने की हार चोरी कर फरार हो गए. चोरी की इस वारदात ने गोपालगंज की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना की जानकारी मिलते ही गोपालगंज एसपी अवधेश कुमार दीक्षित पुलिस टीम के साथ थावे मंदिर पहुंचे और जांच शुरू की. उनके अनुसार चोरी गुरुवार देर रात करीब 11:30 बजे हुई. दोनों चोर मंदिर परिसर में घुसे और गैस कटर की मदद से गर्भगृह का ताला तोड़ दिया. इसके बाद कुछ ही मिनटों के भीतर चोर वहां से कीमती धार्मिक आभूषण लेकर भाग निकले.

एसपी ने बताया कि चोरी करने वाले दोनों आरोपी नकाबपोश थे और उन्होंने चेहरे को मास्क से ढंक रखा था. उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और अपराधियों की पहचान जल्द की जाएगी. इसके साथ ही एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है, जो घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की जांच करेगी.

दोषियों पर होगी कार्रवाई: एसपी

पुलिस ने मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षा गार्ड और ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों की लापरवाही की भी जांच शुरू कर दी है. एसपी ने कहा कि अगर सुरक्षा चूक या जिम्मेदारी में कमी पाई जाती है तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.

स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर थी और कई बार इसकी शिकायत भी की गई थी. बिहार के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले इस मंदिर में इस तरह की चोरी पहली बार नहीं हुई है.

कुहासे का चोर ने उठाया फायदा

घटना के वक्त थावे में घना कोहरा था, जिसकी वजह से चोरी को अंजाम देना आसान हो गया. रात में विजिबिलिटी बेहद कम थी और चोरों ने इसी परिस्थिति का फायदा उठाया. चोरी से मंदिर प्रबंधन और स्थानीय भक्तों में काफी आक्रोश है. इस वारदात ने फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि बिहार में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है. वहीं पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द पकड़कर चोरी की वस्तुएं बरामद कर ली जाएंगी.

