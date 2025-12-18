विज्ञापन
Air India – Vistara की जॉब? अगर ईमेल आया है तो मुसीबत आई है! पहले पढ़ लीजिए ये खबर

एयर इंडिया और विस्तारा में नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले मास्टरमाइंड रोहित मिश्रा को शाहदरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी फर्जी ईमेल, QR कोड और एयरलाइन लोगो का इस्तेमाल कर बेरोजगार लोगों को जाल में फंसा रहा था.

  • दिल्ली की साइबर पुलिस ने गाजियाबाद निवासी रोहित मिश्रा को साइबर ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है
  • आरोपी ने एयर इंडिया और विस्तारा के नाम पर बेरोजगार युवाओं से ठगी की है
  • पीड़िता ने जब रकम बढ़ने पर शक किया तो शाहदरा साइबर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई और जांच शुरू हुई
नई दिल्ली:

अगर आपको भी हाल ही में किसी एयरलाइंस से नौकरी का ईमेल मिला है, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप भी साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं. दिल्ली के शाहदरा जिले की साइबर पुलिस ने एक बड़े जॉब फ्रॉड रैकेट का खुलासा करते हुए गाजियाबाद निवासी 35 वर्षीय रोहित मिश्रा को गिरफ्तार किया है. आरोपी एयर इंडिया और विस्तारा जैसी बड़ी एयरलाइंस के नाम पर नौकरी दिलाने का दावा कर बेरोजगार युवाओं से पैसे वसूल रहा था.

पुलिस के अनुसार पीड़िता रितु सिंह को careers@airvistara.com जैसी दिखने वाली ईमेल आई थी. ईमेल प्रोफेशनल फॉर्मेट में थी और उसमें कंपनी लोगो तथा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी संलग्न थे. इसके बाद पीड़िता से मोबाइल कॉल और मैसेज के जरिए संपर्क किया गया और विस्तारा एयरलाइंस में नौकरी का ऑफर दिया गया. आरोपी ने प्रोसेसिंग फीस, यूनिफॉर्म चार्जेस, ट्रेनिंग फीस और डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर कई ट्रांजेक्शन करवाए.

पीड़िता को कैसे हुआ शक?

धीरे-धीरे रकम बढ़ती गई और जब पीड़िता को शक हुआ तो उन्होंने शाहदरा साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई और कॉल डिटेल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजेक्शन, सोशल मीडिया प्रेडिक्शन और डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर तकनीकी जांच शुरू की.

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी रोहित मिश्रा गाजियाबाद स्थित आदित्य वर्ल्ड सिटी में छिपकर काम कर रहा है. छापेमारी के दौरान उसे पकड़ा गया और मौके से कई अहम सामान बरामद किए गए. इनमें रेडमी 10 मोबाइल फोन, विस्तारा नाम और लोगो से तैयार फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल, फर्जी लेटर ऑफ इंटेंट, QR कोड, बैंक विवरण और जाली दस्तावेज शामिल हैं.

आरोपी पहले भी ठगी के मामले में रहा है शामिल

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि रोहित मिश्रा पहले भी कई धोखाधड़ी के मामलों में शामिल रहा है. वर्ष 2018 में दिल्ली क्राइम ब्रांच में उसके खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था. फिलहाल उसके नेटवर्क की जांच जारी है और पुलिस को शक है कि इस रैकेट में कई और सदस्य जुड़े हुए हैं.

शाहदरा साइबर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी एयरलाइंस या कॉरपोरेट कंपनी से आने वाले जॉब ईमेल पर तुरंत भरोसा न करें. किसी भी शुल्क या पैसे के लेन-देन से पहले संबंधित कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से जरूर वेरिफाई करें. पुलिस ने यह भी चेतावनी दी कि संदिग्ध QR कोड और लिंक पर ट्रांजेक्शन न करें.

