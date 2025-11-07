गिरिराज सिंह की हुंकार, बोले- "यह विश्वसनीयता का वोट है, बिहार में जंगलराज होने नहीं देंगे"

बिहार में पहले चरण के मतदान में 64% से अधिक की ऐतिहासिक वोटिंग के बाद के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की भी विश्वसनीयता का वोट है. महागठबंधन पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं,जिसे इन लोगों ने ठगा नहीं और उसका नाम है एमवाय. वहीं लखीसराय में विजय सिन्हा पर हमला को लेकर उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है वह यादवों का गांव था,वहां नंगा नृत्य किया जा रहा था. गरीबों को वोट डालने नहीं दे रहा था. वही प्रशांत किशोर के 30 साल में पहली बार बंपर वोटिंग के सवाल पर बोले कि प्रशांत किशोर की दुकानदारी समाप्त होने वाली है.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "बिहार में मतदान के पहले चरण में बेगूसराय सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में जबरदस्त वोटिंग हुई. पुरुष से अधिक महिलाओं ने वोटिंग किया. यह विश्वसनीयता का वोट है, यह नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के भी विश्वसनीयता का वोट है. जो लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अपने अनुभव का पॉलीटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, सबका कैलकुलेशन फेल हो जाएगा. इन लोगों की लुटिया डूब चुकी है. विपक्षी 14 नवंबर को औंधे मुंह गिरेंगे क्योंकि सवाल विश्वसनीयता का है."

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी वर्चुअल टिकट बांट रहे थे, बिहार की पब्लिक ने वास्तव में उन्हें भगा दिया है. लालू जी के जंगलराज को होने नहीं देंगे. जब अभी तेजस्वी यादव के मंच से यह गाना गाया जा रहा है कि तेजस्वी भैया आएंगे तो कनपटी में कट्टा लगाएंगे. अब ऐसे में कौन मां होगी जो अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए चिंतित नहीं होगी. कौन ऐसा पिता होगा जो अपने बेटे की सुरक्षा के लिए चिंता नहीं करेगा, यही बंपर वोट का कारण बनेगा."

Photo Credit: PTI

डिप्टी CM विजय सिन्हा के साथ घटना पर क्या बोले गिरिराज सिंह?

पहले चरण के वोटिंग के दौरान लखीसराय में उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा के साथ हुई घटना पर भी गिरिराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने कहा, "लखीसराय में विजय सिन्हा के साथ हुई घटना को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण हुआ. वह यादवों का गांव है, वहां नंगा नृत्य किया जा रहा था. गरीबों को वोट डालने नहीं दे रहे थे. अब जमाना चला गया है कि आप गरीबों को वोट नहीं डालने दीजिएगा और उसी का परिणाम था कि लोग आपस में उलझे,यह उचित नहीं था."

"प्रशांत किशोर का लक्ष्य न पूरा हुआ, न होगा"

वहीं आप और कांग्रेस की ओर से बीजेपी के कुछ लोगों के दो जगह वोट दिए जाने की बात पर गिरिराज सिंह ने कहा, "मेरी जानकारी में राकेश सिन्हा का नाम एक जगह ही है. दुष्प्रचार करने वाले लोग ही राकेश सिन्हा के संबंध में ऐसी बातें कर रहे हैं."

प्रशांत किशोर के "30 साल में पहली बार बंपर वोटिंग" के बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा, "प्रशांत किशोर की दुकानदारी समाप्त होने वाली है. जन सुराज सहित जो भी लोग हैं, पहले चरण में उन्होंने पॉलीटिकल पार्टी को बेस बनाया, सेकंड फेज में भीड़ जमा किए और तीसरे फेज के टिकट वितरण में पैसे वाले को तरजीह दिया. प्रशांत किशोर अपने आप को अपना बहुत बड़ा मानते हैं, इनका जो लक्ष्य था, वह न पूरा हुआ है और न पूरा होगा.