शस्त्र और शास्त्र के साथ एकजुट हों हिंदू... बिहार चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान 

बिहार चुनाव से पहले सूबे में राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज हो गया है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में स्वामी रामभद्राचार्य के बयान का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि हिंदुओं को अपनी संस्कृति और शास्त्र के साथ जागना होगा. गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी की तुलना सोहराब वर्दी से करते हुए कहा कि आज भी बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ कत्लेआम हो रहा है.

उन्होंने सीमांचल में पीएफआई के आतंकी की गिरफ्तारी पर कहा कि मुस्लिम आतंकवाद रूप बदलकर काम कर रही है, लेकिन वे बच नहीं पाएंगे. इसके अलावा, उन्होंने तेजस्वी यादव के 243 सीट पर लड़ने के बयान पर तंज कसा और कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी और चट्टानी एकता के साथ लड़ेगी.

गिरिराज सिंह ने कहा स्वामी रामभद्राचार्य महाराज हिंदू धर्म के बड़े धर्मगुरु हैं उन्होंने बिहार के पुनौरा धाम में सीता की जन्मस्थली को कहा उनकी बात दुनिया ने माना अगर वह कह रहे हैं तो सही बात कर रहे हैं. हिंदुओं को मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात उन्होंने कि देश की बात की देश में भी हिंदू को अब जागना ही होगा, जग करके अपने संस्कृति के साथ जागना होगा , शास्त्र और शस्त्र के साथ जागना होगा और हिंदू एकता बनाए रखना होगा। क्योंकि हमने द बंगाल फाइल दिखा.

बंगाल फाइलस देखने के बाद महसूस हुआ केवल दिखाई नहीं 1946 में भारत में जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे कहा और सोहरा वर्दी ने जो हिंदुओं पर कत्लेआम किया आज भी सोहर वर्दी की जगह ममता बनर्जी हैं. हिंदुओं का कत्लेआम मुर्शिदाबाद में कराए हैं इसीलिए हिंदू को अब जागना होगा एक रहना होगा यह रामभद्राचार्य जी का संदेश सही है.

सीमांचल में पीएफआई के आतंकी के गिरफ्तारी पर गिरिराज सिंह ने कहा कि जो गजवा ए हिंद का सपना है उसको पूरा करने के लिए मुस्लिम आतंकवाद पहले सिमी का नाम लिया फिर सिमी बंद हुआ फिर पीएफआई का हुआ फिर वह बंद हुआ लेकिन अभी भी जगह-जगह चाहे किशनगंज में पकड़े हो चाहे देश के अन्य जगह वह रूप बदलकर ले लेकिन याद रखें बच नहीं पाएंगे.

तेजस्वी यादव द्वारा 243 विधानसभा सीट लड़ने पर गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव 243 लड़ लें कांग्रेस 500 पर लड़ लें एनडीए को इससे कोई लेना-देना नहीं है. एनडीए की सरकार बनेगी एनडीए 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी और यह चट्टानी एकता के साथ लड़ेगी.